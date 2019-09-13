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Ксения Бородина призналась, что ходит к психологу

Ведущая шоу «Дом-2» частенько беседует с фолловерами в одностороннем порядке, отвечая на их вопросы. На этот раз Ксения бородина призналась в том, что не справляется со своими проблемами сама, а идет за профессиональной помощью. 

За жизнью ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной в Инстаграме следят более 13 млн человек. С фолловерами звезда часто бывает откровенна и рассказывает о том, что ее беспокоит.

Недавно, например, она сообщила, что питается неправильно. Ведущая призналась, что вообще не может есть с утра: «Максимум, что я могу в себя впихнуть, это чай и печенюшку. Вообще с утра не могу есть. Знаю, что завтрак это очень полезно и нужно, но я не могу». Ксения, впрочем, также заявила, что это нездоровый образ жизни, и попросила подписчиков не следовать ее примеру.

На днях Бородина сделала еще одно интересное признание. Оказывается, 36-летняя Ксения регулярно посещает психолога. «Любому человеку нужно уметь выговориться, ставить голову на место, менять отношение и поведение и услышать другую точку зрения от профессионала», — заявила звезда. 

А вот делиться контактами своего специалиста она отказалась категорически. «Потому что хоть что-то можно останется моим? Иногда я жадина», — добавила знаменитость.

Подписчики часто получают от Ксении советы о том, как вести себя в той или иной ситуации. Например, Бородина рассказала, что необходимо рассказывать детям о смерти, чтобы они могли объективно воспринимать действительность.

Иногда, впрочем, слова телеведущей звучат слишком категорично. Например, не так давно она заявила, что гражданский брак — это банальное неуважение к женщине со стороны мужчины, который просто не хочет брать на себя обязательства.

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13 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @borodylia/Instagram
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Ксения Бородина

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