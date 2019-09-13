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СМИ: у Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия рака головного мозга

Несколько недель вся страна напряженно следила за новостями о состоянии Анастасии Заворотнюк. 13 сентября журналистам стало известно, что актриса все-таки страдает от онкологического заболевания...
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

В августе отечественные СМИ сообщили, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк была диагностирована опухоль головного мозга. По слухам, болезнь появилась у артистки после рождения младшей дочери Милы. Предполагается, что тогда Анастасия и ее муж Петр Чернышев прибегли к процедуре ЭКО, которая могла стать причиной развития заболевания. 

Семья Заворотнюк и ее представители отказывались комментировать страшные слухи, которых с каждым днем становилось только больше

13 сентября телеграм-канал Mash сообщил, что актриса попала в реанимацию из-за начавшегося отека головного мозга. 

Анастасия Заворотнюк
 

По информации издания, Анастасия несколько недель находилась на лечении в Польше. Увы, европейские врачи не смогли ей помочь — женщину доставили в экстренное отделение одной из московских клиник прямиком из Варшавы. 

Также телеграм-канал пишет, что у Заворотнюк была диагностирована глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга, от которой в 2015-м скончалась Жанна Фриске

Рядом с Анастасией постоянно находится ее муж Петр Чернышев, а также остальные члены семьи — не так давно старшая дочь актрисы вернулась из Америки, где живет уже несколько лет. 

Портал Super.ru уже успел обратиться к директору Заворотнюк Марине Потаповой. Как и в прошлые разы, женщина отказалась давать комментарии. Однако если раньше она опровергала заболевание звезды или же обещала в скором времени поделиться подробностями, то сейчас обошлась лишь одной весьма лаконичной, а оттого более тревожной фразой: «Вы знаете, что я отвечу». 

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13 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Pesona Stars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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52 комментария Добавить комментарий
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  • Очень жпль,настя мне нравилась. Казалось очень доброй и незлобливой. Фриске не особо любила,хоть и диагноз тот же

  • Слов нет. Что тут действительно скажешь..мужества родным

  • Гость

    Очень жпль,настя мне нравилась. Казалось очень доброй и незлобливой. Фриске не особо любила,хоть и диагноз тот же

    А заболев, разонравилась? Вы хоть читайте что пишите. ужас...

  • Как горько.... страшно.. Как же так....

  • Шансы ничтожно малы... Но мы верим Настя! Дай Бог Вам выздороветь!!!

  • Надо было взыть суррмаму,зря Анастасия решилась сама рожать в таком возрасте!! Ведь когда умирала Фриске никто уже не скрывал,что спровоцировало ее болезнь!

  • Помоги ей Господи!!!!! Мы запускаем машины в космос, мы внедряемся в ДНК, мы победили уже столько болезней...но этот чертов рак одалеть не можем.

  • Очень жаль... Здоровья и сил ей и родным! Очень хочется верить в чудо... Когда же придумают вакцины от этих смертоносных болезней?

  • Зачем постоянно про это писать? «По слухам», «предполагаем», зачем? У людей горе, оставьте их в покое!

  • До этого писали, что ЭКО не было, а была сур.мама...Неужели ЭКО действительно провоцирует такое заболевание?У меня многим девушкам моложе делали ЭКО и все слава богу в порядке.Или это из за возраста?

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