СМИ: у Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия рака головного мозга

Несколько недель вся страна напряженно следила за новостями о состоянии Анастасии Заворотнюк. 13 сентября журналистам стало известно, что актриса все-таки страдает от онкологического заболевания...

Анастасия Заворотнюк

В августе отечественные СМИ сообщили, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк была диагностирована опухоль головного мозга. По слухам, болезнь появилась у артистки после рождения младшей дочери Милы. Предполагается, что тогда Анастасия и ее муж Петр Чернышев прибегли к процедуре ЭКО, которая могла стать причиной развития заболевания.

Семья Заворотнюк и ее представители отказывались комментировать страшные слухи, которых с каждым днем становилось только больше

13 сентября телеграм-канал Mash сообщил, что актриса попала в реанимацию из-за начавшегося отека головного мозга.

По информации издания, Анастасия несколько недель находилась на лечении в Польше. Увы, европейские врачи не смогли ей помочь — женщину доставили в экстренное отделение одной из московских клиник прямиком из Варшавы.

Также телеграм-канал пишет, что у Заворотнюк была диагностирована глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга, от которой в 2015-м скончалась Жанна Фриске

Рядом с Анастасией постоянно находится ее муж Петр Чернышев, а также остальные члены семьи — не так давно старшая дочь актрисы вернулась из Америки, где живет уже несколько лет.

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Портал Super.ru уже успел обратиться к директору Заворотнюк Марине Потаповой. Как и в прошлые разы, женщина отказалась давать комментарии. Однако если раньше она опровергала заболевание звезды или же обещала в скором времени поделиться подробностями, то сейчас обошлась лишь одной весьма лаконичной, а оттого более тревожной фразой: «Вы знаете, что я отвечу».