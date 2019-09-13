СМИ: у Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия рака головного мозга

В августе отечественные СМИ сообщили, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк была диагностирована опухоль головного мозга. По слухам, болезнь появилась у артистки после рождения младшей дочери Милы. Предполагается, что тогда Анастасия и ее муж Петр Чернышев прибегли к процедуре ЭКО, которая могла стать причиной развития заболевания.
13 сентября телеграм-канал Mash сообщил, что актриса попала в реанимацию из-за начавшегося отека головного мозга.
По информации издания, Анастасия несколько недель находилась на лечении в Польше. Увы, европейские врачи не смогли ей помочь — женщину доставили в экстренное отделение одной из московских клиник прямиком из Варшавы.
Рядом с Анастасией постоянно находится ее муж Петр Чернышев, а также остальные члены семьи — не так давно старшая дочь актрисы вернулась из Америки, где живет уже несколько лет.
Портал Super.ru уже успел обратиться к директору Заворотнюк Марине Потаповой. Как и в прошлые разы, женщина отказалась давать комментарии. Однако если раньше она опровергала заболевание звезды или же обещала в скором времени поделиться подробностями, то сейчас обошлась лишь одной весьма лаконичной, а оттого более тревожной фразой: «Вы знаете, что я отвечу».