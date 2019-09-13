Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Дайнеко показала пышную грудь на архивном фото и пояснила, когда чувствовала себя наиболее сексуальной

Певица Виктория Дайнеко соскучилась по своей пышной груди, которая у нее была сразу после рождения дочки Лидии. Звезда выложила в Инстаграм архивное фото с тех времен и восхитила поклонников роскошной фигурой, которая была у нее в 2015-м.
Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко никогда не скрывала — она не может похвастаться пышными формами. Победительница «Фабрики звезд-5» — гордая обладательница маленькой груди. Впрочем, артистка никогда не считала это недостатком.

Друг Виктории, известный креативщик и арт-директор Оскар Ренкель, в интервью фотографу Валентину Блоху рассказывал, что у Дайнеко маленькая, но очень красивая грудь. Конечно, по словам Оскара, певица иногда задумывается о том, чтобы ее увеличить, но очень быстро отказывается от этой идеи. 

Виктория Дайнеко

32-летняя Виктория и правда выглядит органично (и просто прекрасно) со своими формами, но, как она сама признается, сексуальней всего она чувствовала себя в 2015 году, всего через два месяца после того, как родила дочку Лидию. Мы ее понимаем! Посмотрите фото и посудите сами — идеально стройная Дайнеко с пышной грудью.

Виктория Дайнеко

«На фото — девушка, которая родила ребенка меньше чем 2 месяца назад. Хотела сказать, что никогда не была такой стройной и не чувствовала себя такой сексуальной, как после появления на свет дочери. Такое ощущение, что ''до'' было все абсолютным ребячеством», — подписала соблазнительный снимок звезда.

Фолловеры архивное фото приняли на ура. «О, господи, какая прелесть», «Какая красивая фигура», — отметили они в комментариях.

Перейти к обсуждению 1


13 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @victoriadaineko/Instagram
Теги

Виктория Дайнеко

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • И животик....

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.