Виктория Дайнеко показала пышную грудь на архивном фото и пояснила, когда чувствовала себя наиболее сексуальной

Певица Виктория Дайнеко соскучилась по своей пышной груди, которая у нее была сразу после рождения дочки Лидии. Звезда выложила в Инстаграм архивное фото с тех времен и восхитила поклонников роскошной фигурой, которая была у нее в 2015-м.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко никогда не скрывала — она не может похвастаться пышными формами. Победительница «Фабрики звезд-5» — гордая обладательница маленькой груди. Впрочем, артистка никогда не считала это недостатком.

Друг Виктории, известный креативщик и арт-директор Оскар Ренкель, в интервью фотографу Валентину Блоху рассказывал, что у Дайнеко маленькая, но очень красивая грудь. Конечно, по словам Оскара, певица иногда задумывается о том, чтобы ее увеличить, но очень быстро отказывается от этой идеи.

32-летняя Виктория и правда выглядит органично (и просто прекрасно) со своими формами, но, как она сама признается, сексуальней всего она чувствовала себя в 2015 году, всего через два месяца после того, как родила дочку Лидию. Мы ее понимаем! Посмотрите фото и посудите сами — идеально стройная Дайнеко с пышной грудью.

«На фото — девушка, которая родила ребенка меньше чем 2 месяца назад. Хотела сказать, что никогда не была такой стройной и не чувствовала себя такой сексуальной, как после появления на свет дочери. Такое ощущение, что ''до'' было все абсолютным ребячеством», — подписала соблазнительный снимок звезда.

1 2 3 4 5 6 7 Виктория Дайнеко — миниатюрная красавица с сильным голосом

Фолловеры архивное фото приняли на ура. «О, господи, какая прелесть», «Какая красивая фигура», — отметили они в комментариях.