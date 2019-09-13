Леди навсегда: 66-летняя Ирина Понаровская восхитила подтянутым, моложавым видом на официальной церемонии

12 сентября Ирина Понаровская получила звание заслуженного артиста Российской Федерации. Торжественная церемония вручения наград ряду деятелей искусства состоялась в Российском фонде культуры.
Министр культуры Владимир Мединский поздравил всех приглашенных и вручил им государственные и ведомственные награды. Он подчеркнул, что самое ценное для деятелей культуры — это не медали, ордена и звания, а любовь поклонников их творчества.
Вечером 12 сентября Ирина Понаровская разместила Инстаграме пост, в котором поделилась фотографией своего образа на официальной церемонии. На снимке 66-летняя заслуженная артистка РФ лучезарно улыбалась.
Для торжественного мероприятия Ирина Понаровская выбрала пудровый костюм Yulia Prokhorova. Аутфит состоял из двубортного жакета, украшенного крупным цветком, и свободных брюк. Элегантный лук певица дополнила сандалиями на платформе, очками в массивной оправе и крупными розовыми серьгами. Короткая стрижка внесла элемент дерзости в классический образ артистки.
«Моя красавица!» — восхитилась певица Теона Контридзе. Неудивительно, что и другие пользователи Сети пришли в восторг и не скупились на комплименты:
Добавим, что Ирина Понаровская покидала сцену на 10 лет, чтобы уделить время семье и в первую очередь — годовалой внучке Шарлотте.