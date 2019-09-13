Леди навсегда: 66-летняя Ирина Понаровская восхитила подтянутым, моложавым видом на официальной церемонии

Звезда советской эстрады, вернувшаяся на сцену год назад после 10-летнего перерыва, не так часто появляется на публике. Однако если 66-летняя Ирина Понаровская выходит в свет, то ее запоминающиеся образы непременно становятся предметом обсуждений в Сети.

12 сентября Ирина Понаровская получила звание заслуженного артиста Российской Федерации. Торжественная церемония вручения наград ряду деятелей искусства состоялась в Российском фонде культуры.

Министр культуры Владимир Мединский поздравил всех приглашенных и вручил им государственные и ведомственные награды. Он подчеркнул, что самое ценное для деятелей культуры — это не медали, ордена и звания, а любовь поклонников их творчества.

«Эту любовь вы заслужили всей своей жизнью и трудовой биографией. То, что делаем мы сейчас от имени президента — фиксация этой любви», — процитировало слова Мединского Министерство Культуры.

Вечером 12 сентября Ирина Понаровская разместила Инстаграме пост, в котором поделилась фотографией своего образа на официальной церемонии. На снимке 66-летняя заслуженная артистка РФ лучезарно улыбалась.

«Сегодня был насыщенный и непростой день», — подписала кадр звезда.

Для торжественного мероприятия Ирина Понаровская выбрала пудровый костюм Yulia Prokhorova. Аутфит состоял из двубортного жакета, украшенного крупным цветком, и свободных брюк. Элегантный лук певица дополнила сандалиями на платформе, очками в массивной оправе и крупными розовыми серьгами. Короткая стрижка внесла элемент дерзости в классический образ артистки.

«Моя красавица!» — восхитилась певица Теона Контридзе. Неудивительно, что и другие пользователи Сети пришли в восторг и не скупились на комплименты:

«Всегда восхищалась ее грацией, умением себя подать от костюма до взгляда. Такими не становятся, они сразу уже есть», «Давно не хватало на сцене интеллигентности, грации и изысканности. Спасибо вам, Ирина», «Всегда молодая, всегда шикарная».

1 2 3 ... 9 12 сентября Ирина Понаровская получила звание заслуженного артиста РФ

Добавим, что Ирина Понаровская покидала сцену на 10 лет, чтобы уделить время семье и в первую очередь — годовалой внучке Шарлотте.