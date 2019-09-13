Мелания Трамп подверглась травле за то, что почтила память жертв 11 сентября в плаще, швы которого напомнили «башни-близнецы», протараненные самолетом

Супруге американского президента не привыкать к критике. Обычно осуждают высказывания и поступки ее 73-летнего мужа, но в этот раз Мелания сама навлекла на себя народный гнев своим аутфитом. Кажется, ее стилисту не сносить головы!

11 сентября Мелания Трамп разместила в Инстаграме снимок из мемориального комплекса, посвященного погибшим при крушении рейса 93 в 2001 году. На фотографии Дональд и Мелания Трамп стоят спиной к камере и смотрят вдаль. «Мы никогда не забудем 11 сентября 2001 года», — гласила подпись под кадром.

Пользователи Сети пригляделись повнимательнее к аутфиту, который Мелания выбрала, чтобы почтить память жертв теракта, и заметили любопытную деталь. Швы на темно-синем плаще первой леди образовали прямоугольный контур, который напомнил многим одну из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Последней каплей стала вышитая белыми нитками застежка, которая пересекала «небоскреб». Пользователям Сети показалось, что на плаще Мелании изображена башня, в которую врезается самолет. В сочетании с торжественной позой первой леди и скорбной подписью к фотографии это выглядело очень неуместно.

«Уверена, что я не первая заметила, насколько странный плащ выбрала Мелания. Действительно кажется, будто какой-то объект сейчас влетит в башню», «Она уволила своего стилиста или же Мелания — самый большой тролль на земле?», «В годовщину 11 сентября Мелания надевает такой плащ. Неужели это специально?» — возмущались в Твиттере.

Едва ли сама Мелания рассчитывала, что ее строгий образ произведет подобный эффект.

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что даже без белых швов на плаще экс-модели фотография получилась нелепой, ведь замершие фигуры Трампа и его жены и так напоминают башни-близнецы.

1 2 3 ... 9 Мелания Трамп в очередной раз подверглась жесткой критике со стороны пользователей Сети

Добавим, что это не первый раз, когда одежда Мелании подвергается осуждению, так что, возможно, она и не примет слова незнакомых людей близко к сердцу.