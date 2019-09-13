Мелания Трамп подверглась травле за то, что почтила память жертв 11 сентября в плаще, швы которого напомнили «башни-близнецы», протараненные самолетом

11 сентября Мелания Трамп разместила в Инстаграме снимок из мемориального комплекса, посвященного погибшим при крушении рейса 93 в 2001 году. На фотографии Дональд и Мелания Трамп стоят спиной к камере и смотрят вдаль. «Мы никогда не забудем 11 сентября 2001 года», — гласила подпись под кадром.
Пользователи Сети пригляделись повнимательнее к аутфиту, который Мелания выбрала, чтобы почтить память жертв теракта, и заметили любопытную деталь. Швы на темно-синем плаще первой леди образовали прямоугольный контур, который напомнил многим одну из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Последней каплей стала вышитая белыми нитками застежка, которая пересекала «небоскреб». Пользователям Сети показалось, что на плаще Мелании изображена башня, в которую врезается самолет. В сочетании с торжественной позой первой леди и скорбной подписью к фотографии это выглядело очень неуместно.
Едва ли сама Мелания рассчитывала, что ее строгий образ произведет подобный эффект.
Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что даже без белых швов на плаще экс-модели фотография получилась нелепой, ведь замершие фигуры Трампа и его жены и так напоминают башни-близнецы.
Добавим, что это не первый раз, когда одежда Мелании подвергается осуждению, так что, возможно, она и не примет слова незнакомых людей близко к сердцу.