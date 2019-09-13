«Я рожу черную женщину»: после заявления Рианны и ее выступления на шоу с выпирающим животом все обсуждают ее беременность

12 сентября Рианна выступила на Diamond Ball в Нью-Йорке и сделала неожиданное заявление. Судя по всему, артистка в скором времени в первый раз станет мамой!

Рианна

12 сентября Рианна поразила американцев неожиданным заявлением, которое она сделала во время концерта Diamond Ball. На красной ковровой дорожке артистка дала интервью Essence, в котором сообщила: «Я чернокожая женщина. Я родилась от чернокожей женщины, которая родилась от чернокожей женщины, которая родилась от чернокожей женщины, и я также собираюсь родить чернокожую женщину».

Рианна

Многие поклонники восприняли эту фразу, как намек на беременность. Действительно, последние пару лет Рианна встречается с миллиардером Хассаном Джамилем, с которым у них, судя по всему, все серьезно. Пользователи Сети не сомневаются, что отцом ребенка станет именно арабский бойфренд.

Фаррелл Уильямс и Рианна

Несмотря на то, что 31-летняя певица не подтвердила информацию о беременности, а лишь ограничилась намеком, зрительный зал прекрасно рассмотрел ее округлившийся живот. Похоже, артистка и не собиралась его скрывать, появившись на публике в облегающем черном платье.

Интернет мгновенно наводнили шутки и комментарии по поводу особого положения Рианны. «Она беременна — и не от меня?», «А кто же отец?», «Ри-Ри, нам нужно больше информации!».