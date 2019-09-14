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Кира Найтли стала мамой во второй раз

Кира Найтли не из тех, кто откровенно рассказывает о своей личной жизни. Появление на свет второго ребенка актриса тоже предпочла скрыть. 
Кира Найтли
Кира Найтли

Кира Найтли — очень скрытная знаменитость, особенно, когда речь заходит о ее личной жизни. Актриса не делала никаких заявлений касательно своей второй беременности. Эту радостную новости СМИ распространили, когда Кира появилась на вечеринке Chanel J12 с заметно округлившимся животиком

Кира Найтли
Актриса не комментировала вторую беременность 

А недавно стало известно, что Найтли уже родила. Папарацци встретили ее во время прогулки по Лондону с мужем Джеймсом Райтоном, который вез коляску, а сама звездная мама шла рядом. 34-летняя актриса была одета в плащ. 

Пол и имя новорожденного пока, конечно, держатся в секрете.

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14 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images
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Кира Найтли

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как же так?! она же была против вот этого всего!

  • Пацан

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