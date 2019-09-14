Кира Найтли стала мамой во второй раз

Кира Найтли — очень скрытная знаменитость, особенно, когда речь заходит о ее личной жизни. Актриса не делала никаких заявлений касательно своей второй беременности. Эту радостную новости СМИ распространили, когда Кира появилась на вечеринке Chanel J12 с заметно округлившимся животиком.
А недавно стало известно, что Найтли уже родила. Папарацци встретили ее во время прогулки по Лондону с мужем Джеймсом Райтоном, который вез коляску, а сама звездная мама шла рядом. 34-летняя актриса была одета в плащ.
Пол и имя новорожденного пока, конечно, держатся в секрете.