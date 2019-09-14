Звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман получила 14 дней тюрьмы за дачу взятки

С весны этого года шло долгое судебное разбирательство о случаях взяток в ведущих университетах США. Среди обвиняемых была и Фелисити Хаффман. Недавно ей вынесли приговор.

Фелисити Хаффман



В начале этого года полиция США раскрыла дело о коррупции, в рамках которого молодые люди поступали в престижные вузы страны не без помощи звездных родителей. Перед судом предстали около 50 человек, среди них и 56-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман.

Фелисити Хаффман приговорили к 14 дням тюрьмы



На днях дело закрыли, а виновным вынесли приговор. Согласно постановлению суда, Хаффман должна отбыть 14 дней в тюрьме. Также актрису приговорили к 250 часам общественных работ, одному году нахождения под надзором и 30 тысячам долларов штрафа.

«Я сожалею, судья. Мне очень жаль учеников, родителей и учебные заведения, на которых повлияли мои действия», — передает слова Хаффман телеканал Fox News.

1 2 3 4 5 6 7 Звезду «Отчаянных домохозяек» обвинили в даче взятки весной этого года

Напомним, Фелисити заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее 18-летняя дочь София поступила в университет, несмотря на низкие баллы на экзаменах.