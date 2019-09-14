Звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман получила 14 дней тюрьмы за дачу взятки

В начале этого года полиция США раскрыла дело о коррупции, в рамках которого молодые люди поступали в престижные вузы страны не без помощи звездных родителей. Перед судом предстали около 50 человек, среди них и 56-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман.
На днях дело закрыли, а виновным вынесли приговор. Согласно постановлению суда, Хаффман должна отбыть 14 дней в тюрьме. Также актрису приговорили к 250 часам общественных работ, одному году нахождения под надзором и 30 тысячам долларов штрафа.
Напомним, Фелисити заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее 18-летняя дочь София поступила в университет, несмотря на низкие баллы на экзаменах.