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Принц Гарри отмечает 35-летие: как его поздравили Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принц Уильям

15 сентября принцу Гарри исполнилось 35 лет. В честь этого события в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Инстаграме появилось поздравление от Меган Маркл. 
принц Гарри
Принц Гарри

15 сентября принц Гарри отмечает свой 35-й день рождения. Как положено, утром в официальном аккаунте Сассексов появилось поздравление от лица Меган Маркл. 

В микроблоге появился фотоколлаж с архивными снимками.

На первых кадрах Гарри — еще малыш — сидит на руках своей матери принцессы Дианы, а на последних — уже отец герцог Сассекский держит своего ребенка, сына Арчи.
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

«Твоя забота о самых важных вещах вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и самый замечательный папа для нашего сына. Мы любим тебя. С днем рождения!» — поздравила Меган своего супруга. 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон также посвятили несколько слов имениннику. В аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появилось фото братьев, на котором они смотрят друг на друга и улыбаются. «Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения!» — довольно кратко сказано в их официальном сообщении.

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15 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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