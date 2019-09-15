Принц Гарри отмечает 35-летие: как его поздравили Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принц Уильям

15 сентября принц Гарри отмечает свой 35-й день рождения. Как положено, утром в официальном аккаунте Сассексов появилось поздравление от лица Меган Маркл.
В микроблоге появился фотоколлаж с архивными снимками.
«Твоя забота о самых важных вещах вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и самый замечательный папа для нашего сына. Мы любим тебя. С днем рождения!» — поздравила Меган своего супруга.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон также посвятили несколько слов имениннику. В аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появилось фото братьев, на котором они смотрят друг на друга и улыбаются. «Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения!» — довольно кратко сказано в их официальном сообщении.