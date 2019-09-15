Мария Бутырская откровенно рассказала об убийстве бывшего гражданского мужа и проблемах со свекровью

Мария Бутырская — многократная чемпионка и многодетная мама. Вместе с мужем Вадимом Хомицким она воспитывает двух сыновей и красавицу-дочку. Однако в ее жизни было немало сложных моментов.

Мария Бутырская

15 сентября вышел новый выпуск программы «Секрет на миллион». Гостьей передачи стала российская фигуристка Мария Бутырская. Сейчас спортсменка — заслуженный мастер спорта, мировая чемпионка, а также многодетная мама. Однако на пути к своей славе она встретила немало препятствий.



Как оказалось, до отношений с хоккеистом Мария 8 лет встречалась с Сергеем Стерляговым. В 2001 году гражданского мужа Бутырской убили. Мария тогда находилась в Италии на летних предолимпийских сборах и, как только вернулась домой, решила найти убийцу.



«У бывшей жены были ключи от его квартиры, мы ездили, смотрели, вскрывали сейф и выписали последние телефонные звонки. Один из них был номер человека, который делал ему мебель в квартиру, и этот человек быстро рассказал и показал, куда они спрятали труп», — поделилась Мария с Лерой Кудрявцевой.



1 2 3 4 5 Мария Бутырская стала гостьей программы «Секрет на миллион»

После этого Мария долго приходила в себя. Сейчас она счастливо живет с хоккеистом Вадимом Хомицким. Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Владислава, 10-летнюю Александру и 2-летнего Гордея. Однако их счастье омрачают напряженные отношения Марии со свекровью. Как сказала фигуристка, женщина невзлюбила невестку с самого начала. Мама Хомицкого не спешила помогать Бутырской с маленькими детьми, к тому же еще и пыталась учить ее, как и что делать.



Однако, несмотря на все невзгоды, Мария счастлива и продолжает радоваться жизни с мужем и детьми.