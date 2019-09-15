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Мария Бутырская откровенно рассказала об убийстве бывшего гражданского мужа и проблемах со свекровью

Мария Бутырская — многократная чемпионка и многодетная мама. Вместе с мужем Вадимом Хомицким она воспитывает двух сыновей и красавицу-дочку. Однако в ее жизни было немало сложных моментов. 
Мария Бутырская
Мария Бутырская

15 сентября вышел новый выпуск программы «Секрет на миллион». Гостьей передачи стала российская фигуристка Мария Бутырская. Сейчас спортсменка — заслуженный мастер спорта, мировая чемпионка, а также многодетная мама. Однако на пути к своей славе она встретила немало препятствий. 

Как оказалось, до отношений с хоккеистом Мария 8 лет встречалась с Сергеем Стерляговым. В 2001 году гражданского мужа Бутырской убили. Мария тогда находилась в Италии на летних предолимпийских сборах и, как только вернулась домой, решила найти убийцу.

«У бывшей жены были ключи от его квартиры, мы ездили, смотрели, вскрывали сейф и выписали последние телефонные звонки. Один из них был номер человека, который делал ему мебель в квартиру, и этот человек быстро рассказал и показал, куда они спрятали труп», — поделилась Мария с Лерой Кудрявцевой. 

После этого Мария долго приходила в себя. Сейчас она счастливо живет с хоккеистом Вадимом Хомицким. Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Владислава, 10-летнюю Александру и 2-летнего Гордея. Однако их счастье омрачают напряженные отношения Марии со свекровью. Как сказала фигуристка, женщина невзлюбила невестку с самого начала. Мама Хомицкого не спешила помогать Бутырской с маленькими детьми, к тому же еще и пыталась учить ее, как и что делать.

Однако, несмотря на все невзгоды, Мария счастлива и продолжает радоваться жизни с мужем и детьми. 

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15 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Пресс-служба НТВ
Теги

Мария Бутырская

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4 комментария Добавить комментарий
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  • свекровь не спешит помогать с детьми. А она обязана????

  • Стала намного лучше выглядеть, чем раньше. Хотя серая мышка (не считая спортивных заслуг) отхватила такого мужика

  • Какая-то она странная и нервная.

  • У нас в стране если не у каждой первой, то у каждой второй такая свекровь. У самой такая же. Конечно, не должна, только по праздникам делать фотографии и знакомым показывать - это да, а помочь с детьми - а что ты хотела

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