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После похорон Юлии Началовой на студии был найден ее новый хит

С момента смерти Юлии Началовой прошло ровно полгода. Сейчас готовится несколько проектов, посвященных певице, в том числе новая песня, запись которой звезда не успела завершить. 
Юлия Началова
Юлия Началова

16 марта не стало 38-летней Юлии Началовой. Артистка ушла из жизни так внезапно и трагично, что вся страна не могла поверить в то, что ее больше нет в живых. 

В память о певице прошло множество телевизионных программ, а вскоре выйдет художественный фильм о ее жизни. 

Кроме того, на эту осень запланирована еще и премьера новой песни Юлии «Останься», над созданием которой она трудилась в последние месяцы своей жизни. 

«Это удивительно: записанный хит, о котором никто не знал, нашли на студии уже после похорон. Так что Юлин голос мы еще услышим», — рассказала журналистам «Комсомольской правды» директор Началовой Анна Исаева. 

О существовании музыкальной композиции стало известно спустя несколько недель после смерти артистки. 

Фрагмент песни уже прозвучал в студии программы «Пусть говорят». Судя по всему, команде погибшей певицы удалось восстановить черновые записи продолжения трека. 

«Мы с тобой простые люди // И судьбы две разные у нас // И мы стоим на одном перекрестке // Но каждый выбрал дорогу свою», — как и другие песни в дискографии артистки, последняя композиция посвящена любовным проблемам. Интересно, кому она могла быть адресована?

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16 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, @julianachalova/Instagram
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Юлия Началова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Сейчас что угодно слепят из кусков черновых записей, а может и голос подделают, чтобы бабла срубить на слезоточащих поклонниках. Бизнес, ничего личного.

  • Какая Исаева врунья...Месяц записывали, и о...чудо!!! Нашлась запись!!!Хорошо, что не Почтой России прислали неизвестные и подбросили на крыльцо Исаевой. Какой бред, хайп закончился, никому это уже не интересно.

  • Гость

    Сейчас что угодно слепят из кусков черновых записей, а может и голос подделают, чтобы бабла срубить на слезоточащих поклонниках. Бизнес, ничего личного.

    Да, достали. Фрискагейт-2. При жизни была никому не интересна, а сейчас раздувают истерию, вторая волна пошла.

  • песню никто не слышал, но уже заранее отпределили, что это хит?)

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