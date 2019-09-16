После похорон Юлии Началовой на студии был найден ее новый хит

С момента смерти Юлии Началовой прошло ровно полгода. Сейчас готовится несколько проектов, посвященных певице, в том числе новая песня, запись которой звезда не успела завершить.

Юлия Началова

16 марта не стало 38-летней Юлии Началовой. Артистка ушла из жизни так внезапно и трагично, что вся страна не могла поверить в то, что ее больше нет в живых.

В память о певице прошло множество телевизионных программ, а вскоре выйдет художественный фильм о ее жизни.

Кроме того, на эту осень запланирована еще и премьера новой песни Юлии «Останься», над созданием которой она трудилась в последние месяцы своей жизни.

«Это удивительно: записанный хит, о котором никто не знал, нашли на студии уже после похорон. Так что Юлин голос мы еще услышим», — рассказала журналистам «Комсомольской правды» директор Началовой Анна Исаева.

О существовании музыкальной композиции стало известно спустя несколько недель после смерти артистки.

Фрагмент песни уже прозвучал в студии программы «Пусть говорят». Судя по всему, команде погибшей певицы удалось восстановить черновые записи продолжения трека.

1 2 3 ... 10 В скором времени состоится премьера новой песни Юлии Началовой

«Мы с тобой простые люди // И судьбы две разные у нас // И мы стоим на одном перекрестке // Но каждый выбрал дорогу свою», — как и другие песни в дискографии артистки, последняя композиция посвящена любовным проблемам. Интересно, кому она могла быть адресована?