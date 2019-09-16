СМИ: у находящейся в коме Анастасии Заворотнюк началась пневмония

Состояние «няни Вики» продолжает ухудшаться. Журналисты выяснили, что у Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения.

Анастасия Заворотнюк

16 сентября поступили новые тревожные сведения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Телеграм-канал Mash сообщил, что у актрисы, которую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Поклонники артистки продолжают с замиранием сердца следить за поступающей информацией. На прошлой неделе журналисты заявили, что Анастасии, которая по слухам страдает от рака мозга, стало хуже. Заворотнюк попала в реанимацию, где у нее начался отек мозга.

Представитель артистки Стас Христов сначала пытался убедить прессу в том, что с Анастасией все хорошо, и говорил, что сама Заворотнюк называла слухи бредом, но совсем недавно он заявил, что ему просто запретили хоть как-то комментировать новости о здоровье актрисы.

В свою очередь продюсер Андрей Разин заявил, что ему удалось пообщаться с врачами Заворотнюк, и те сказали, что уже ничем не могут помочь актрисе — у нее последняя стадия рака.

Журналисты выяснили, что опухоль артистки неоперабельна и жить Анастасии осталось буквально несколько дней. 14 сентября медики прекратили интенсивную терапию — в нынешнем состоянии Заворотнюк она приносит больше вреда, чем пользы.

По слухам, рак мозга был спровоцирован процедурой ЭКО, к которой прибегли Анастасия и ее супруг Петр Чернышев — в прошлом октябре они стали родителями дочки Милы.