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СМИ: у находящейся в коме Анастасии Заворотнюк началась пневмония

Состояние «няни Вики» продолжает ухудшаться. Журналисты выяснили, что у Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

16 сентября поступили новые тревожные сведения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Телеграм-канал Mash сообщил, что у актрисы, которую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, развились полиорганная недостаточность и пневмония. 

Поклонники артистки продолжают с замиранием сердца следить за поступающей информацией. На прошлой неделе журналисты заявили, что Анастасии, которая по слухам страдает от рака мозга, стало хуже. Заворотнюк попала в реанимацию, где у нее начался отек мозга.

Анастасия Заворотнюк

Представитель артистки Стас Христов сначала пытался убедить прессу в том, что с Анастасией все хорошо, и говорил, что сама Заворотнюк называла слухи бредом, но совсем недавно он заявил, что ему просто запретили хоть как-то комментировать новости о здоровье актрисы.

В свою очередь продюсер Андрей Разин заявил, что ему удалось пообщаться с врачами Заворотнюк, и те сказали, что уже ничем не могут помочь актрисе — у нее последняя стадия рака.

Журналисты выяснили, что опухоль артистки неоперабельна и жить Анастасии осталось буквально несколько дней. 14 сентября медики прекратили интенсивную терапию — в нынешнем состоянии Заворотнюк она приносит больше вреда, чем пользы.

По слухам, рак мозга был спровоцирован процедурой ЭКО, к которой прибегли Анастасия и ее супруг Петр Чернышев — в прошлом октябре они стали родителями дочки Милы.

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16 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk, Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Анастасия Заворотнюк

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46 комментариев Добавить комментарий
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  • Как жалко человека! И дети останутся без матери, младшая совсем кроха (((

  • Как страшно. Боюсь читать новости

  • Сегодня передача была по тв,и профессора опровергли версию,что рак мозга спровоцирован эко..всем здоровья..

  • кто такой разин и почему этоиу агенту не закрыть рот?

  • Очень жаль! Красивая женщина, молодая, дети есть, семья есть, ей ещё жить и жить....страшно все это....они ч Чернышовым уже больше 10 лет вместе. Может давно хотела родить, может не получалось. Поэтому и сделали ЭКО. Мы ничего не знаем.

  • Разин никакого морального права не имеет комментировать состояние Насти. Очень не красиво с его стороны. Горе страшное у семьи. Читаю новости с замиранием сердца. Честно шок и не могу в это поверить до конца. Всем здоровья!

  • Капец, люди мне страшно! Я боюсь рака((( не могу жить, страшная ипохондрия. Из-за любого заболевшего органа мерещится рак. К врачу боюсь

  • Понятно, что она умирает. Пневмония приведёт к сердечной недостаточности, остановке сердца- и все. Сочувствую родным.

  • Гость

    Сегодня передача была по тв,и профессора опровергли версию,что рак мозга спровоцирован эко..всем здоровья..

    Конечно, там такие деньги вертятся, что по квоте делают, что в платной клинике, это все большие деньги. Медицина сегодня - сплошная коммерция.

  • сегодня будет "Пусть говорят", на эту тему.

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