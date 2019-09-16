«Он действительно интересный, умный, искренний»: Мила Кунис и Эштон Катчер остались в восторге от встречи с Владимиром Зеленским

Шоумен, актер, комик, а с недавних пор еще и президент Украины Владимир Зеленский выступил на масштабном форуме Ялтинской Европейской Стратегии, где познакомился с известными голливудскими звездами.

Владимир Зеленский

Пока в России на прошлой неделе все обсуждали свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова, на Украине тоже кипели страсти. В Киеве стартовал форум Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Тема этого года — «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе».

Спикеры обсуждали политическую повестку дня в мире, а также что она значит для Европы. На форуме выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Более того, экс-юморист не только поделился своими мыслями с аудиторией, но и познакомился с голливудскими звездами, которые приехали на мероприятие.

В минувшую пятницу 13-го Зеленский встретился с продюсером сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином и актрисой Робин Райт, а через пару дней пообщался с Милой Кунис и Эштоном Катчером. Об этом президент рассказал своим подписчикам в Инстаграме.

Владимир и Елена Зеленские пообщались с Милой Кунис и Эштоном Катчером

«В течение двух дней у меня было несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино. Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала ''Чернобыль'' Крейгом Мезином, вечером, во время форума YES, имел удовольствие пообщаться с Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Катчером. Со всеми имел плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates», — поделился с фолловерами Владимир.

Также Зеленский обратился к представителями мировой кинообщественности и заявил, что двери Украины для них открыты, и призвал «создавать шедевры вместе».

Мила Кунис, кстати, выступала на форуме после встречи с Владимиром и рассказала, что Зеленский оставил после себя очень положительное впечатление.

«Он действительно интересный, умный, преданный делу. У меня была возможность встречаться со многими главами государств. Иногда мы видим, что эти люди не такие, какими кажутся. А Зеленский очень искренний в том, что он хочет для Украины», — поделилась своими мыслями Мила.

1 2 3 ... 8 В рамках ежегодного форума YES Владимир и Елена Зеленские пообщались с представителями зарубежной киноиндустрии

Эштон Катчер полностью согласился с супругой и добавил, что Владимир и Елена Зеленские прекрасно владеют английским языком.