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СМИ: организм Анастасии Заворотнюк сильно ослаб, врачи прекратили противоопухолевое лечение

Появились неутешительные новости о состоянии актрисы. Стало известно о том, какое решение приняли медики в связи с ухудшением ее здоровья.
Анастасия Заворотнюк

16 сентября телеграм-канал Mash сообщил о том, что врачи были вынуждены отказаться от дальнейшего противоракового лечения Анастасии Заворотнюк. Организм актрисы, которую ранее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, слишком сильно ослаб. 

Ранее появилась информация о том, что у Анастасии началась пневмония и развилась полиорганная недостаточность. При сложившихся обстоятельствах не получится провести операцию или продолжить дальнейший курс лечения. 

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

В начале сентября в СМИ начали циркулировать слухи о том, что известная актриса страдает от глиобластомы — злокачественной опухоли мозга, которая несколько лет назад стала причиной смерти Жанны Фриске. Концертный директор актрисы Стас Христов сначала рьяно опровергал имеющуюся у журналистов информацию, но позднее признал, что ему запретили комментировать состояние артистки.

Сообщается, что рядом с находящейся в коме Анастасией постоянно дежурят ее родные и близкие — муж Петр Чернышев, мама и дети. Старшая дочь звезды Анна Стрюкова недавно вернулась из Америки, где училась и жила в течение нескольких лет.

Многие поклонники Заворотнюк связывали ее болезнь с процедурой ЭКО, к которой 48-летняя актриса прибегала, чтобы забеременеть. 

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16 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Анастасия Заворотнюк

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Настя уходит в мир иной....

  • Опять ?! Зачем писать одно и то же.

  • Здоровья вам

  • Настюшу жаль... Остались считанные дни...Никто не лечит, все просто ждут, когда организм сам прекратит свое существование...

  • Я думаю, это неправда.

  • Сколько можно обсуждать ? Щас опять все пересрутся и будут гадать о причинах болезни! Дайте человеку спокойно умереть! Нашли сенсацию ! Лучше бы про 4/х дневную рабочую неделю написали!

  • Хватит мусолить эту тему, дайте родным спокойно отпустить Анастасию навсегда!

  • Там рядом с родными журналисты круглосуточно или что? Если она уйдёт, дайте человеку умереть спокойно. Ужас. Скоро просто будут и смерть снимать и выставлять в интернет(((

  • А что хотят 4-х дневную рабочую неделю сделать реально или это хайп???

  • Как же жаль Настю((( как сейчас тяжело семье, и не дают им покоя.

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