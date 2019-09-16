СМИ: организм Анастасии Заворотнюк сильно ослаб, врачи прекратили противоопухолевое лечение

Появились неутешительные новости о состоянии актрисы. Стало известно о том, какое решение приняли медики в связи с ухудшением ее здоровья.

16 сентября телеграм-канал Mash сообщил о том, что врачи были вынуждены отказаться от дальнейшего противоракового лечения Анастасии Заворотнюк. Организм актрисы, которую ранее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, слишком сильно ослаб.

Ранее появилась информация о том, что у Анастасии началась пневмония и развилась полиорганная недостаточность. При сложившихся обстоятельствах не получится провести операцию или продолжить дальнейший курс лечения.

В начале сентября в СМИ начали циркулировать слухи о том, что известная актриса страдает от глиобластомы — злокачественной опухоли мозга, которая несколько лет назад стала причиной смерти Жанны Фриске. Концертный директор актрисы Стас Христов сначала рьяно опровергал имеющуюся у журналистов информацию, но позднее признал, что ему запретили комментировать состояние артистки.

Сообщается, что рядом с находящейся в коме Анастасией постоянно дежурят ее родные и близкие — муж Петр Чернышев, мама и дети. Старшая дочь звезды Анна Стрюкова недавно вернулась из Америки, где училась и жила в течение нескольких лет.

1 2 3 ... 9 Появились новые известия о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Многие поклонники Заворотнюк связывали ее болезнь с процедурой ЭКО, к которой 48-летняя актриса прибегала, чтобы забеременеть.