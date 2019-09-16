«Рука творца»: беременная Мария Миронова продолжает показывать мужа по частям

46-летняя Мария Миронова продолжает интриговать общественность и скрывать личность своего избранника. Недавно он начал появляться вместе с ней на фотографиях. Правда, пока лишь частично. Может, вскоре все же удастся собрать весь паззл?

16 сентября Мария Миронова разместила в Инстаграме милое селфи, на котором она, одетая в яркое платье, с улыбкой смотрит в камеру. 46-летняя актриса распустила волосы и показала абсолютно чистое лицо без намека на макияж и фильтры.

Примечательна мужская ладонь, которая покоится на округлившемся животе Марии. Особенно внимательные фолловеры Мироновой тотчас заметили на безымянном пальце таинственного незнакомца обручальное кольцо.

«Рука творца», — многозначительно подписала фотографию Мария.

В комментариях немедленно начали строить предположения о личности избранника актрисы. Мария не впервые дразнит своих подписчиков, демонстрируя то одну, то другую часть тела своего мужа. Она уже показывала его лоб и бровь, а в инстаграм-историях как-то мелькнули ноги загадочного мужчины, которого анонимы называли «зажиточным судовладельцем из Греции». Мария, правда, только посмеялась над этими слухами.

Поклонники решили, что «интересное положение» чрезвычайно красит Марию:

«Машенька, какие прекрасные фото! Столько света, любви и счастья! Рука творца, а лик — богини!», «Какое искренне счастливое лицо! Так приятно и радостно на вас смотреть», «Красавица! Как вам идет материнство».

Одна из подписчиц проявила чудеса дедукции и попыталась определить возраст избранника Мироновой: «Рука творца молодая явно». На что Мария шутливо ответила: «А творцы всегда молодые, старые уже не творят».

1 2 3 ... 9 Мария Миронова вновь показала своего таинственного избранника. Правда, ограничилась лишь одной частью его тела

Добавим, что ребенок, которого ждет актриса, будет вторым. Первенец Мироновой, 27-летний Алексей, пошел по ее стопам и стал актером.