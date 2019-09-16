Королевские эксперты советуют гостям Елизаветы II не упоминать имен принца Гарри и Меган Маркл, чтобы не расстраивать ее

Герцог и герцогиня Сассекские постоянно попадают на первые полосы газет. То Меган Маркл выпустит коллекцию одежды, то принц Гарри начнет оправдываться за дорогостоящие перелеты — журналистам не приходится искать поводы для статей. Стало известно о человеке, который ужасно устал от шумихи вокруг королевской четы. И это — бабушка Гарри.

16 сентября в издании Daily Mail появилась информация о том, что сотрудники Букингемского дворца получили строгое распоряжение свыше. Их обязали предупреждать гостей королевы о теме, которую лучше не поднимать в ее присутствии. Оказалось, что Елизавета II больше не может слушать о тех или иных словах и поступках своего внука принца Гарри и его супруги, бывшей голливудской звезды Меган Маркл.

Анонимный источник во дворце отнесся к этой новости скептически, заметив, что едва ли Ее Величество могла дать подобное распоряжение. Ведь Елизавета II вела себя вполне благосклонно по отношению к внуку и его жене.

Однако журналист Квентин Леттс не так давно разместил в Твиттере следующее сообщение:

«Друг должен был встретиться с Ее Величеством. Он получил вполне конкретный совет: “Беседуйте о чем угодно, кроме одной темы”. “Брексит?” “Нет, Сассексы”».

По словам Леттса, это красноречиво свидетельствует о том, что королева устала от бесконечных разговоров о Гарри и Меган, ставших главными ньюсмейкерами британской королевской семьи.

На отношение Елизаветы II к супруге ее любимого внука могло повлиять и спонтанное решение Меган улететь в Нью-Йорк ради того, чтобы посмотреть теннисный матч, в котором участвовала ее подруга Серена Уильямс.

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Предположительно, из-за незапланированной поездки герцогини Сассекской принц Гарри не навестил свою бабушку в замке Балморал этим летом и очень ее расстроил.