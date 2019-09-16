Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Королевские эксперты советуют гостям Елизаветы II не упоминать имен принца Гарри и Меган Маркл, чтобы не расстраивать ее

Герцог и герцогиня Сассекские постоянно попадают на первые полосы газет. То Меган Маркл выпустит коллекцию одежды, то принц Гарри начнет оправдываться за дорогостоящие перелеты — журналистам не приходится искать поводы для статей. Стало известно о человеке, который ужасно устал от шумихи вокруг королевской четы. И это — бабушка Гарри.
принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II

16 сентября в издании Daily Mail появилась информация о том, что сотрудники Букингемского дворца получили строгое распоряжение свыше. Их обязали предупреждать гостей королевы о теме, которую лучше не поднимать в ее присутствии. Оказалось, что Елизавета II больше не может слушать о тех или иных словах и поступках своего внука принца Гарри и его супруги, бывшей голливудской звезды Меган Маркл.

принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II

Анонимный источник во дворце отнесся к этой новости скептически, заметив, что едва ли Ее Величество могла дать подобное распоряжение. Ведь Елизавета II вела себя вполне благосклонно по отношению к внуку и его жене.

Однако журналист Квентин Леттс не так давно разместил в Твиттере следующее сообщение:

«Друг должен был встретиться с Ее Величеством. Он получил вполне конкретный совет: “Беседуйте о чем угодно, кроме одной темы”. “Брексит?” “Нет, Сассексы”».

По словам Леттса, это красноречиво свидетельствует о том, что королева устала от бесконечных разговоров о Гарри и Меган, ставших главными ньюсмейкерами британской королевской семьи.

На отношение Елизаветы II к супруге ее любимого внука могло повлиять и спонтанное решение Меган улететь в Нью-Йорк ради того, чтобы посмотреть теннисный матч, в котором участвовала ее подруга Серена Уильямс. 

Предположительно, из-за незапланированной поездки герцогини Сассекской принц Гарри не навестил свою бабушку в замке Балморал этим летом и очень ее расстроил.

Перейти к обсуждению 4


16 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II, Меган Маркл, Принц Гарри

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Довели бабку.

  • Довели бабку.

  • Я уверена все дело в короне.Я уверена что Гарри и Меган невзлюбили из-за короны.мол боятся что Канада где симпатизирующая паре Меган и Гарри вне очереди проллобирует Гарри королем по суду,вот и настраивают небось подкупленные кое-кем эксперты,тем кто хочет видеть Кейт и Вильяма на престоле,а не Меган и Гарри.Вот почему на форуме, Кейт и Вильям невзлюбили Меган. А ЧЕМ МЕГАН И ГАРРИ ДОЛЖНЫ РАССТРОИТЬ БАБКУ ? Может вспомнить толи 2011 ,толи 2012г где Кейт загорала топлесс и этим расстроила бабку ? Стопроцентов невзлюбили Меган,испугались что корону отобьют,вот и настраивают бабку против них. Надеюсь Королева проявит благоразумие и не будет открещиваться от родного внука.

  • Гость

    Довели бабку.

    Ага вспоминаю 2012 г Катюшу загорающую топлесс.тОгда ничего не доводили.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.