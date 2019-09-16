Равнение на лучших: Алеся Кафельникова вышла на подиум вместе с Ириной Шейк

Этот понедельник ознаменовался важным событием в модном мире — показом новой весенне-летней коллекции Burberry. Показ прошел на «родине» бренда, в Лондоне.
Российская топ-модель давно и очень близко дружит с креативным директором модного Дома Риккардо Тиши и обожает надевать вещи бренда как на светские мероприятия, так и на прогулки с дочерью.
Также появилась в этот вечер на подиуме еще одна отечественная красавица — дочь теннисиста Евгения Кафельникова, 20-летняя Алеся.
Несмотря на массу тяжелых переживаний, удача улыбается Кафельниковой! Поговаривают, девушка уже успела получить эксклюзивный модельный статус. Это значит, что бренд «резервирует» участие модели на всех своих крупных показах в новом сезоне, включая те, что проходят в рамках Недель моды в мировых фэшн-столицах — например, Париже или Милане.
Судя по всему, в скором времени мы увидим Алесю на подиуме самых почетных мероприятий, а в будущем и на показах других модных домов. Чем не повод для гордости за новое поколение отечественных моделей?