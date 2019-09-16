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Равнение на лучших: Алеся Кафельникова вышла на подиум вместе с Ириной Шейк

16 сентября в Лондоне прошел показ новой коллекции знаменитого модного Дома Burberry. Наряду с Ириной Шейк в фэшн-шоу участвовала еще одна российская модель Алеся Кафельникова. 
Ирина Шейк
Ирина Шейк

Этот понедельник ознаменовался важным событием в модном мире — показом новой весенне-летней коллекции Burberry. Показ прошел на «родине» бренда, в Лондоне. 

По традиции, главной звездой вечера стала Ирина Шейк. 

Российская топ-модель давно и очень близко дружит с креативным директором модного Дома Риккардо Тиши и обожает надевать вещи бренда как на светские мероприятия, так и на прогулки с дочерью

Также появилась в этот вечер на подиуме еще одна отечественная красавица — дочь теннисиста Евгения Кафельникова, 20-летняя Алеся.

Вот уже несколько месяцев девушка активно развивает модельную карьеру и старается отойти от проблем из своего прошлого

Несмотря на массу тяжелых переживаний, удача улыбается Кафельниковой! Поговаривают, девушка уже успела получить эксклюзивный модельный статус. Это значит, что бренд «резервирует» участие модели на всех своих крупных показах в новом сезоне, включая те, что проходят в рамках Недель моды в мировых фэшн-столицах — например, Париже или Милане. 

Судя по всему, в скором времени мы увидим Алесю на подиуме самых почетных мероприятий, а в будущем и на показах других модных домов. Чем не повод для гордости за новое поколение отечественных моделей?

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16 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kafelnikova_a, @irinashayk/Instagram
Теги

Ирина Шейк, Алеся Кафельникова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Белый костюм на Ирине - это космос, конечно. А Кафельникова в общем вполне ничего, видно, что начинающая, конечно, но потенциал есть.

  • Ирина невероятно красивая женщина ! Алеся тоже красавица , напоминает Орнеллу Мути в молодости !

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