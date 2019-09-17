Семья Юлии Началовой вступила в наследство и готовится к суду с Александром Фроловым

Прошло ровно полгода со дня смерти Юлии Началовой, и ее родственники вступили в право наследования. Теперь семья певицы будет активно с с ее бывшим гражданским мужем Александром Фроловым, который претендует на часть элитного жилья звезды.



Виктор и Юлия Началовы

16 сентября исполнилось ровно шесть месяцев после смерти Юлии Началовой. Теперь родители и дочь официально получили право распоряжаться имуществом певицы.

В центре внимания — элитная недвижимость в центре Москвы, которую много лет назад Началовой подарил бывший муж Евгений Алдонин.

Сейчас на половину четырехкомнатной квартиры претендует экс-возлюбленный Юлии, хоккеист Александр Фролов. Будучи в отношениях с исполнительницей, он передал ей 20 миллионов рублей, чтобы стать совладельцем апартаментов. Однако после расставания Началова опровергла эту сделку, заявив, что на самом деле бывший гражданский муж не передавал ей никаких денег, а расписку об этом она писала и вовсе в бессознательном состоянии.

Юлия Началова и Александр Фролов

Теперь с хоккеистом будет судиться семья певицы. Адвокат Началовых Анатолий Кучерена сообщил «СтарХиту», что родственники настроены бороться за имущество и не готовы никому уступать.

Судебный процесс был приостановлен из-за смерти звезды. В скором времени начнутся новые заседания.

«Все эти вопросы находятся в суде. Мы исходим из того, что еще при жизни Юлия Началова сообщила, что не продавала эту квартиру Фролову, и она инициировала этот судебный процесс. Эта квартира была передана не только Юле, но и ребенку. То, что ее часть отошла Фролову — ущемляет права Веры», — говорит адвокат семьи.

1 2 3 ... 10 Семья Юлии Началовой официально вступила в наследство

Кстати, представители самого Фролова не раз заявляли, что не в их интересах судиться с наследницей Началовой. «Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и ''Весенними инвестициями''. Это дело никак не связано с какими-либо имущественными взысканиями в пользу Фролова с Юлии Началовой и, что особенно важно, с ее дочери Веры», — еще весной объяснял представитель хоккеиста.

