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Семья Юлии Началовой вступила в наследство и готовится к суду с Александром Фроловым

Прошло ровно полгода со дня смерти Юлии Началовой, и ее родственники вступили в право наследования. Теперь семья певицы будет активно с с ее бывшим гражданским мужем Александром Фроловым, который претендует на часть элитного жилья звезды.  
Юлия Началова
Виктор и Юлия Началовы

16 сентября исполнилось ровно шесть месяцев после смерти Юлии Началовой. Теперь родители и дочь официально получили право распоряжаться имуществом певицы. 

В центре внимания — элитная недвижимость в центре Москвы, которую много лет назад Началовой подарил бывший муж Евгений Алдонин. 

Сейчас на половину четырехкомнатной квартиры претендует экс-возлюбленный Юлии, хоккеист Александр Фролов. Будучи в отношениях с исполнительницей, он передал ей 20 миллионов рублей, чтобы стать совладельцем апартаментов. Однако после расставания Началова опровергла эту сделку, заявив, что на самом деле бывший гражданский муж не передавал ей никаких денег, а расписку об этом она писала и вовсе в бессознательном состоянии. 

Юлия Началова, Александр Фролов
Юлия Началова и Александр Фролов

Теперь с хоккеистом будет судиться семья певицы. Адвокат Началовых Анатолий Кучерена сообщил «СтарХиту», что родственники настроены бороться за имущество и не готовы никому уступать. 

Судебный процесс был приостановлен из-за смерти звезды. В скором времени начнутся новые заседания. 

«Все эти вопросы находятся в суде. Мы исходим из того, что еще при жизни Юлия Началова сообщила, что не продавала эту квартиру Фролову, и она инициировала этот судебный процесс. Эта квартира была передана не только Юле, но и ребенку. То, что ее часть отошла Фролову — ущемляет права Веры», — говорит адвокат семьи.

Кстати, представители самого Фролова не раз заявляли, что не в их интересах судиться с наследницей Началовой. «Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и ''Весенними инвестициями''. Это дело никак не связано с какими-либо имущественными взысканиями в пользу Фролова с Юлии Началовой и, что особенно важно, с ее дочери Веры», — еще весной объяснял представитель хоккеиста. 

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17 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Юлия Началова, Александр Фролов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Как можно написать расписку в бессознательном состоянии..Она же "без сознания" была(((((

  • Ну да, ну да, и квартиру под залог тоже в бессознательном состоянии сделала? Это ж сколько ходов в банк и к нотариусу? Проиграют они суд. Долги надо возвращать, без спекуляции внучкой

  • Даже читать не охота, что там навыдумывали акулы пера. Суд будет ? Ну и отлично, суд и рассудит, как по закону полагается в таких случаях. Не надо нагнетать и свои экспресс- сочинения выдавать за правду.

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