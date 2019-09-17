Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу

В начале сентября стало известно, что Павел Мамаев и Александр Кокорин в скором времени покинут колонию благодаря условно-досрочному освобождению. 17 сентября футболисты наконец вышли на свободу.

Павел Мамаев

Не так давно органы правосудия решили смягчить наказание для фигурантов скандального дела Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые с прошлого года находятся в заключении из-за избиения чиновника Дениса Пака.

Суд Белгородской области вынес решение освободить мужчин 17 сентября.

В это прохладное утро у ворот исправительного учреждения собрались десятки журналистов из разных СМИ, чтобы увидеть знаменитостей.

Кирилл и Александр Кокорины

Около 9:30 Павел, Александр и его брат Кирилл официально покинули стены колонии. Мужчины быстро сели в припаркованный рядом автомобиль, решив не общаться с прессой.

Кстати, спортсменов встретили родители Кокорина и адвокат. Алана Мамаева и Дарья Валитова в то утро у колонии замечены не были.

Судя по всему, жены вместе с маленькими детьми ждут своих супругов дома, в Москве — все же Белгород находится в нескольких сотнях километров от столицы.

1 2 3 ... 10 Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу

Журналистам удалось пообщаться лишь с адвокатом футболистов Юрием Падалко. Мужчина сообщил, что уже в скором времени знаменитости вернутся к футболу. У Мамаева по-прежнему действует контракт с клубом «Краснодар», а вот Кокорин буквально вчера подписал новый договор с питерским «Зенитом», сообщает портал «Спорт-Экспресс».