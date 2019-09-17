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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу

В начале сентября стало известно, что Павел Мамаев и Александр Кокорин в скором времени покинут колонию благодаря условно-досрочному освобождению. 17 сентября футболисты наконец вышли на свободу. 
Павел Мамаев
Павел Мамаев

Не так давно органы правосудия решили смягчить наказание для фигурантов скандального дела Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые с прошлого года находятся в заключении из-за избиения чиновника Дениса Пака. 

Суд Белгородской области вынес решение освободить мужчин 17 сентября. 

В это прохладное утро у ворот исправительного учреждения собрались десятки журналистов из разных СМИ, чтобы увидеть знаменитостей. 

Александр Кокорин
Кирилл и Александр Кокорины

Около 9:30 Павел, Александр и его брат Кирилл официально покинули стены колонии. Мужчины быстро сели в припаркованный рядом автомобиль, решив не общаться с прессой. 

Кстати, спортсменов встретили родители Кокорина и адвокат. Алана Мамаева и Дарья Валитова в то утро у колонии замечены не были. 

Судя по всему, жены вместе с маленькими детьми ждут своих супругов дома, в Москве — все же Белгород находится в нескольких сотнях километров от столицы. 

Журналистам удалось пообщаться лишь с адвокатом футболистов Юрием Падалко. Мужчина сообщил, что уже в скором времени знаменитости вернутся к футболу. У Мамаева по-прежнему действует контракт с клубом «Краснодар», а вот Кокорин буквально вчера подписал новый договор с питерским «Зенитом», сообщает портал «Спорт-Экспресс»

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17 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Сергей Бобылев/ТАСС, @alana_mamaeva/Instagram
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Павел Мамаев, Александр Кокорин, Алана Мамаева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Кто бы сомневался, что все пройдет безнаказанно, с ресторанной едой и развлечениями по тв в сизо. Они там еще и кричали, что все неправы.

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