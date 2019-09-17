Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу

Не так давно органы правосудия решили смягчить наказание для фигурантов скандального дела Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые с прошлого года находятся в заключении из-за избиения чиновника Дениса Пака.
В это прохладное утро у ворот исправительного учреждения собрались десятки журналистов из разных СМИ, чтобы увидеть знаменитостей.
Около 9:30 Павел, Александр и его брат Кирилл официально покинули стены колонии. Мужчины быстро сели в припаркованный рядом автомобиль, решив не общаться с прессой.
Судя по всему, жены вместе с маленькими детьми ждут своих супругов дома, в Москве — все же Белгород находится в нескольких сотнях километров от столицы.
Журналистам удалось пообщаться лишь с адвокатом футболистов Юрием Падалко. Мужчина сообщил, что уже в скором времени знаменитости вернутся к футболу. У Мамаева по-прежнему действует контракт с клубом «Краснодар», а вот Кокорин буквально вчера подписал новый договор с питерским «Зенитом», сообщает портал «Спорт-Экспресс».