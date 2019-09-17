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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В 2015 году от опухоли мозга скончалась певица Жанна Фриске. Сейчас такой же диагноз поставлен Анастасии Заворотнюк, звезде сериала «Моя прекрасная няня». Гражданский муж Жанны, телеведущий Дмитрий Шепелев, дал очень важный совет семье актрисы.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Каждый день поступают тревожные известия о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. На днях журналисты выяснили, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже у нее появились серьезные осложнения — развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Также стало известно, что врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии — ее организм слишком сильно ослаб.

На Первом канале вышел спецвыпуск передачи «Пусть говорят», который был посвящен Заворотнюк. В студию пришли друзья Анастасии, которые рассказали о том, что им известно о состоянии здоровья артистки.

Алексей Ягудин
Алексей Ягудин

Алексей Ягудин, например, поведал, что еще весной он снимался с Заворотнюк в пилотном выпуске одной телепередачи, и Анастасия выглядела совершенно здоровой и жизнерадостной. «А уже летом во время прогулок с детьми я видел карету скорой помощи, которая практически ежедневно дежурила возле ее дома...» — отметил фигурист.

К семье Заворотнюк обратился телеведущий Дмитрий Шепелев, который не понаслышке знает, что такое рак мозга. В 2015-м это заболевание погубило его гражданскую супругу Жанну Фриске. 

Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Дмитрий посоветовал семье Анастасии сделать публичное заявление: «Не для того, чтобы привлекать к себе внимание, его и так достаточно. Это бремя публичности: человек обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем. Это сейчас освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку  и избавить себя от комментарий выдумок, сплетен, которые сейчас множатся... <...> Что бы ни происходило, будьте сильными...»

В студии «Пусть говорят» также появился пластический хирург Александр Тепляшин, который рассказал, что Заворотнюк на самом деле поставлен диагноз глиобластома — наиболее агрессивная форма опухоли мозга.

«Она обращалась полгода назад в институт нейрохирургии. Ее консультировали. И ей отказали в помощи, потому что это глиобластома. Она обратилась в другой медицинский центр, в котором она сейчас находится, говорить не буду», — рассказал он.
  • Анастасия Заворотнюк
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    СМИ сообщили, что врачи остановили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
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Слова Тепляшина подтвердил и нейрохирург Александр Егоров. Он заявил, что знает о том, где сейчас находится Заворотнюк, но не хочет об этом распространяться. Егоров также отметил, что, к сожалению, глиобластома — это заболевание, которое не поддается лечению. Операция по удалению опухоли и химиотерапия могут только немного продлить жизнь пациента, но не излечить его. «Продолжительность жизни после операции в среднем в мире — 11 месяцев», — заключил нейрохирург.

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17 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Дмитрий Шепелев, Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем эти шоу с обсуждением болезни человека, который сейчас при смерти??

  • Шепелев, не все ссор из избы выносят , как ты в своё время! И в твоих советах, явно , не нуждается семья Заворотнюк!

  • Оставили бы их в покое уже, честное слово! Это трагедия для семьи и всех близких, а все превратили в балаган какой-то

  • Одно не понятно, на каких (юридических) правах обсуждается на первом канале, личное здоровье, пусть даже и публичного человека . Семья заявление не делала , значит и разрешения не давала.

  • Может он посоветует взять деньги у фонда и не вернуть?

  • Natalia

    Одно не понятно, на каких (юридических) правах обсуждается на первом канале, личное здоровье, пусть даже и публичного человека . Семья заявление не делала , значит и разрешения не давала.

    Не факт, что в нашем законодательстве есть какие-то ограничения на этот счет.

  • Откуда Шепелев может знать, куда она ходила и что ей там сказали? даже если у него есть прикормленные люди в этих учреждениях, кто им сообщает прямо досконально подобную информацию? Врет он все, ничего он не знает.

  • Родственники сейчас вообще о внешнем мире не думают, им все равно до того, что происходит снаружи больницы. Зачем все эти игры на костях семьи? Это неприлично:(((

  • Как это все гадко

  • К чему человек стремился при жизни, то его ждёт и до самой смерти. Хотелось быть известным и публичным человеком, значит придется быть публичным до конца

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