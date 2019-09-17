Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Каждый день поступают тревожные известия о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. На днях журналисты выяснили, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже у нее появились серьезные осложнения — развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Также стало известно, что врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии — ее организм слишком сильно ослаб.
На Первом канале вышел спецвыпуск передачи «Пусть говорят», который был посвящен Заворотнюк. В студию пришли друзья Анастасии, которые рассказали о том, что им известно о состоянии здоровья артистки.
Алексей Ягудин, например, поведал, что еще весной он снимался с Заворотнюк в пилотном выпуске одной телепередачи, и Анастасия выглядела совершенно здоровой и жизнерадостной. «А уже летом во время прогулок с детьми я видел карету скорой помощи, которая практически ежедневно дежурила возле ее дома...» — отметил фигурист.
К семье Заворотнюк обратился телеведущий Дмитрий Шепелев, который не понаслышке знает, что такое рак мозга. В 2015-м это заболевание погубило его гражданскую супругу Жанну Фриске.
Дмитрий посоветовал семье Анастасии сделать публичное заявление: «Не для того, чтобы привлекать к себе внимание, его и так достаточно. Это бремя публичности: человек обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем. Это сейчас освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку и избавить себя от комментарий выдумок, сплетен, которые сейчас множатся... <...> Что бы ни происходило, будьте сильными...»
В студии «Пусть говорят» также появился пластический хирург Александр Тепляшин, который рассказал, что Заворотнюк на самом деле поставлен диагноз глиобластома — наиболее агрессивная форма опухоли мозга.
Слова Тепляшина подтвердил и нейрохирург Александр Егоров. Он заявил, что знает о том, где сейчас находится Заворотнюк, но не хочет об этом распространяться. Егоров также отметил, что, к сожалению, глиобластома — это заболевание, которое не поддается лечению. Операция по удалению опухоли и химиотерапия могут только немного продлить жизнь пациента, но не излечить его. «Продолжительность жизни после операции в среднем в мире — 11 месяцев», — заключил нейрохирург.