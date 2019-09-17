Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В 2015 году от опухоли мозга скончалась певица Жанна Фриске. Сейчас такой же диагноз поставлен Анастасии Заворотнюк, звезде сериала «Моя прекрасная няня». Гражданский муж Жанны, телеведущий Дмитрий Шепелев, дал очень важный совет семье актрисы.

Анастасия Заворотнюк

Каждый день поступают тревожные известия о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. На днях журналисты выяснили, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже у нее появились серьезные осложнения — развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Также стало известно, что врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии — ее организм слишком сильно ослаб.

На Первом канале вышел спецвыпуск передачи «Пусть говорят», который был посвящен Заворотнюк. В студию пришли друзья Анастасии, которые рассказали о том, что им известно о состоянии здоровья артистки.

Алексей Ягудин

Алексей Ягудин, например, поведал, что еще весной он снимался с Заворотнюк в пилотном выпуске одной телепередачи, и Анастасия выглядела совершенно здоровой и жизнерадостной. «А уже летом во время прогулок с детьми я видел карету скорой помощи, которая практически ежедневно дежурила возле ее дома...» — отметил фигурист.

К семье Заворотнюк обратился телеведущий Дмитрий Шепелев, который не понаслышке знает, что такое рак мозга. В 2015-м это заболевание погубило его гражданскую супругу Жанну Фриске.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Дмитрий посоветовал семье Анастасии сделать публичное заявление: «Не для того, чтобы привлекать к себе внимание, его и так достаточно. Это бремя публичности: человек обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем. Это сейчас освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку и избавить себя от комментарий выдумок, сплетен, которые сейчас множатся... <...> Что бы ни происходило, будьте сильными...»

В студии «Пусть говорят» также появился пластический хирург Александр Тепляшин, который рассказал, что Заворотнюк на самом деле поставлен диагноз глиобластома — наиболее агрессивная форма опухоли мозга.

«Она обращалась полгода назад в институт нейрохирургии. Ее консультировали. И ей отказали в помощи, потому что это глиобластома. Она обратилась в другой медицинский центр, в котором она сейчас находится, говорить не буду», — рассказал он.

1 2 3 ... 8 СМИ сообщили, что врачи остановили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк

Слова Тепляшина подтвердил и нейрохирург Александр Егоров. Он заявил, что знает о том, где сейчас находится Заворотнюк, но не хочет об этом распространяться. Егоров также отметил, что, к сожалению, глиобластома — это заболевание, которое не поддается лечению. Операция по удалению опухоли и химиотерапия могут только немного продлить жизнь пациента, но не излечить его. «Продолжительность жизни после операции в среднем в мире — 11 месяцев», — заключил нейрохирург.