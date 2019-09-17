«Счастлива без рук»: изувеченная мужем Маргарита Грачева выпустила книгу

Пострадавшая от рук собственного мужа Маргарита Грачева не только учится жить с увечьями, но и помогает жертвам домашнего насилия, привлекая внимание общественности к этой проблеме.

Маргарита Грачева

Мы уже не раз писали о Маргарите Грачевой, которая стала жертвой домашнего насилия. Два года назад бывший супруг отрубил ей кисти рук, тщательно спланировав перед этим нападение.



Сейчас он находится в тюрьме строгого режима, а наша героиня учится жить без конечностей.

Случай Маргариты вызвал общественный резонанс, девушка стала героиней программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где рассказала о ее «новой» жизни без рук. Грачева заново училась не только водить машину, но и делать привычные вещи: переворачивать страницы книг, гладить детей, застегивать молнию.

Маргарита не унывает и учиться элементарным вещам заново

А на днях Грачева сообщила, что выпустила книгу о своей жизни «до» и, в особенности, «после» того страшного дня.

«Наконец-то моя книга ''Счастлива без рук'' ушла в печать, и в октябре она уже будет в продаже», — поделилась с фолловерами Маргарита.



Грачева сказала, что идея выпустить мемуары пришла ее маме, она же и помогала Маргарите в работе над произведением.







1 2 3 ... 10 Два года назад мир узнал историю Маргариты Грачевой

Также девушка опубликовала несколько абзацев из книги. «Рита помнит тот страшный день отрывками, она говорит, что этот день ассоциируется у нее с цифрами 2-0-1: ''Один день — и я успела прожить его с двумя руками, без рук и потом с одной''» — вспоминала Грачева.