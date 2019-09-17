«Счастлива без рук»: изувеченная мужем Маргарита Грачева выпустила книгу

Мы уже не раз писали о Маргарите Грачевой, которая стала жертвой домашнего насилия. Два года назад бывший супруг отрубил ей кисти рук, тщательно спланировав перед этим нападение.
Случай Маргариты вызвал общественный резонанс, девушка стала героиней программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где рассказала о ее «новой» жизни без рук. Грачева заново училась не только водить машину, но и делать привычные вещи: переворачивать страницы книг, гладить детей, застегивать молнию.
«Наконец-то моя книга ''Счастлива без рук'' ушла в печать, и в октябре она уже будет в продаже», — поделилась с фолловерами Маргарита.
Грачева сказала, что идея выпустить мемуары пришла ее маме, она же и помогала Маргарите в работе над произведением.
Также девушка опубликовала несколько абзацев из книги. «Рита помнит тот страшный день отрывками, она говорит, что этот день ассоциируется у нее с цифрами 2-0-1: ''Один день — и я успела прожить его с двумя руками, без рук и потом с одной''» — вспоминала Грачева.