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«Счастлива без рук»: изувеченная мужем Маргарита Грачева выпустила книгу

Пострадавшая от рук собственного мужа Маргарита Грачева не только учится жить с увечьями, но и помогает жертвам домашнего насилия, привлекая внимание общественности к этой проблеме. 
Маргарита Грачева
Маргарита Грачева

Мы уже не раз писали о Маргарите Грачевой, которая стала жертвой домашнего насилия. Два года назад бывший супруг отрубил ей кисти рук, тщательно спланировав перед этим нападение. 

Сейчас он находится в тюрьме строгого режима, а наша героиня учится жить без конечностей. 

Случай Маргариты вызвал общественный резонанс, девушка стала героиней программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где рассказала о ее «новой» жизни без рук. Грачева заново училась не только водить машину, но и делать привычные вещи: переворачивать страницы книг, гладить детей, застегивать молнию. 

Маргарита не унывает и учиться элементарным вещам заново 
Маргарита не унывает и учиться элементарным вещам заново 
А на днях Грачева сообщила, что выпустила книгу о своей жизни «до» и, в особенности, «после» того страшного дня.

«Наконец-то моя книга ''Счастлива без рук'' ушла в печать, и в октябре она уже будет в продаже», — поделилась с фолловерами Маргарита. 

Грачева сказала, что идея выпустить мемуары пришла ее маме, она же и помогала Маргарите в работе над произведением.


Также девушка опубликовала несколько абзацев из книги. «Рита помнит тот страшный день отрывками, она говорит, что этот день ассоциируется у нее с цифрами 2-0-1: ''Один день — и я успела прожить его с двумя руками, без рук и потом с одной''» — вспоминала Грачева.

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17 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @tibbar_nur, @margoritka1211/Instagram, vk.com/id44200056

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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