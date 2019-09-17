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Блондинка в шоколаде: российскую чиновницу могут уволить за фотографии в лечебной ванне

55-летняя Светлана Опенышева, директор областного учреждения «Правительство для граждан»,  жестоко поплатилась за открытость в социальных сетях. Снимок, на котором она наслаждалась спа-процедурой, глубоко возмутил губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. 
Светлана Опенышева

Советник губернатора по IT-сфере Светлана Опенышева вряд ли ожидала, что ее Инстаграм, в котором нет и 2 тысяч подписчиков, за краткий срок станет предметом всеобщего внимания и обсуждения. В середине сентября чиновница разместила фотографию со своего отдыха в Азербайджане. На ней, по некоторым данным, 55-летняя женщина принимает ванну из целебной нафталановой нефти. «Много шоколада не бывает», — подписала кадр Опенышева. Судя по геолокации, Светлана отдыхала в пятизвездочной гостинице в Нафталане.

Светлана Опенышева

По данным издания Ulpressa, богемное времяпрепровождение Опенышевой совершенно не впечатлило губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он инициировал служебную проверку в отношении сотрудницы и даже задумался о том, чтобы уволить ее.

«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно», — процитировал слова губернатора пресс-секретарь Тимофей Гончарук.
Светлана Опенышева

Реакция пользователей социальных сетей не была однозначной. Они не спешили осуждать чиновницу, а, напротив, попытались защитить ее. По мнению обитателей Твиттера, претензии губернатора были необоснованными и Опенышева вовсе не кичилась своей роскошной жизнью:

«Уточните, а что, лечебные процедуры с использованием нафталана в законный отпуск у нас уже недопустимы?», «Господин губернатор, наверное, никогда не лечился за свои деньги, а то бы знал, что лечение в Азербайджане в 5-звездочном санатории намного дешевле, чем в любом нашем того же класса».

Сама Светлана Опенышева уже принесла свои извинения тем, кого могли задеть ее селфи в «шоколадной ванне». Чиновница разместила соответствующий пост на своей странице в сети «ВКонтакте» и сообщила, что она и не планировала хвастаться своим материальным достатком. По словам Опенышевой, она просто поделилась впечатлениями о приятно проведенном отпуске:

«Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму».
Светлана Опенышева

Отметим, что в считаные часы после скандала Светлана Опенышева закрыла свой профиль в Инстаграме. Видимо, теперь любительница спа-процедур продолжит делиться снимками только с близкими людьми.

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17 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото openysheva/Vk.com, openysheva_sv/Instagram

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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