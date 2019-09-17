Блондинка в шоколаде: российскую чиновницу могут уволить за фотографии в лечебной ванне

Советник губернатора по IT-сфере Светлана Опенышева вряд ли ожидала, что ее Инстаграм, в котором нет и 2 тысяч подписчиков, за краткий срок станет предметом всеобщего внимания и обсуждения. В середине сентября чиновница разместила фотографию со своего отдыха в Азербайджане. На ней, по некоторым данным, 55-летняя женщина принимает ванну из целебной нафталановой нефти. «Много шоколада не бывает», — подписала кадр Опенышева. Судя по геолокации, Светлана отдыхала в пятизвездочной гостинице в Нафталане.
По данным издания Ulpressa, богемное времяпрепровождение Опенышевой совершенно не впечатлило губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он инициировал служебную проверку в отношении сотрудницы и даже задумался о том, чтобы уволить ее.
Реакция пользователей социальных сетей не была однозначной. Они не спешили осуждать чиновницу, а, напротив, попытались защитить ее. По мнению обитателей Твиттера, претензии губернатора были необоснованными и Опенышева вовсе не кичилась своей роскошной жизнью:
Сама Светлана Опенышева уже принесла свои извинения тем, кого могли задеть ее селфи в «шоколадной ванне». Чиновница разместила соответствующий пост на своей странице в сети «ВКонтакте» и сообщила, что она и не планировала хвастаться своим материальным достатком. По словам Опенышевой, она просто поделилась впечатлениями о приятно проведенном отпуске:
Отметим, что в считаные часы после скандала Светлана Опенышева закрыла свой профиль в Инстаграме. Видимо, теперь любительница спа-процедур продолжит делиться снимками только с близкими людьми.