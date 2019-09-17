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Татьяна Буланова устала терпеть бывшего мужа в своей квартире

50-летняя Татьяна Буланова развелась с супругом два года назад, но до сих пор продолжает жить с ним в пятикомнатной квартире. И если раньше артистку это вполне устраивало, то сейчас она хочет перемен.
Владислав Радимов, Татьяна Буланова
Владислав Радимов и Татьяна Буланова

Два года назад Татьяна Буланова и Владислав Радимов официально развелись. Правда, это практически ничего не изменило в их жизни — экс-супруги до сих пор живут в одной квартире.

Звезда 1990-х рассказывала, что научилась совершенно спокойно сосуществовать с бывшим мужем на одной жилплощади. «Если раньше какое-то недоверие было, то сейчас все совершенно спокойно. Делай, что хочешь, ты — свободный человек, я — свободный человек. Какие-то стычки вообще прекратились. Даже на бытовом уровне», — говорила артистка.

Татьяна Буланова

Теперь что-то изменилось — Татьяне надоело жить с бывшим под одной крышей. Об этом она рассказала изданию «Собеседник».

«Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно. Потому что нынешнее положение меня очень не устраивает», — заявила Татьяна.

Что пошло не так, звезда пока не афиширует. Однако журналисты выяснили, что и общий сын Булановой и Радимова тоже начал потихоньку отдаляться от отца — мальчик передумал связывать свою жизнь с футболом.

Звезда поведала, что 12-летний Никита стал больше времени уделять музыке, а не спорту. Это решение мальчик принял после того, как сломал палец во время тренировки. «На самом деле, он уже футболистом быть не хочет. Мечтает научиться играть на синтезаторе», — поделилась артистка.

Напомним, Татьяна и Владислав поженились в 2005 году, а в 2007-м на свет появился их сын Никита. Спустя чуть больше 10 лет брака супруги развелись. Буланова утверждала, что Радимов изменял ей.

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17 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @buslya/Instagram
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Татьяна Буланова, Владислав Радимов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну, то есть или футбол, или синтезатор. Третьего не дано.

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