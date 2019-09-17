СМИ: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони тайно поженились

Новости о скорой свадьбе актрисы и искусствоведа появились в феврале этого года, когда на том самом пальце Дженнифер Лоуренс было замечено кольцо с бриллиантом. На днях пресса сообщила, что, возможно, торжество уже состоялось.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони готовятся к свадьбе

6 февраля западные СМИ сообщили радостную для поклонников Дженнифер Лоуренс новость: актриса собирается замуж за своего бойфренда, директора картинной галереи Gladstone, Кука Марони, с которым встречалась восемь месяцев.

На днях зарубежная пресса вновь поделилась новостью об этой паре. Как пишет Page Six, 16 сентября поклонник Дженниффер Лоуренс увидел актрису с возлюбленным в мэрии Нью-Йорка. Влюбленных сопровождали пара охранников, фотограф и друг знаменитостей.



«Когда вы идете получать лицензию на брак, а перед вашими глазами появляется Дженнифер Лоуренс... Да, дети, мэрия — это круто», — написал фанат звезды в Твиттере.

1 2 3 ... 10 Информация о помолвке Дженнифер Лоуренс и Кука Марони появилась в начале этого года

Дженнифер и Кук были одеты в повседневные наряды: на актрисе был серый пиджак, а ее возлюбленный выбрал белую толстовку. Скорее всего, пара решила просто расписаться, а роскошную церемонию отложить до следующего месяца.

