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СМИ: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони тайно поженились

Новости о скорой свадьбе актрисы и искусствоведа появились в феврале этого года, когда на том самом пальце Дженнифер Лоуренс было замечено кольцо с бриллиантом. На днях пресса сообщила, что, возможно, торжество уже состоялось.
Дженнифер Лоуренс, Кук Марони
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони готовятся к свадьбе

6 февраля западные СМИ сообщили радостную для поклонников Дженнифер Лоуренс новость: актриса собирается замуж за своего бойфренда, директора картинной галереи Gladstone, Кука Марони, с которым встречалась восемь месяцев.

Дженнифер Лоуренс
12 мая влюбленные отметили помолвку

На днях зарубежная пресса вновь поделилась новостью об этой паре. Как пишет Page Six, 16 сентября поклонник Дженниффер Лоуренс увидел актрису с возлюбленным в мэрии Нью-Йорка. Влюбленных сопровождали пара охранников, фотограф и друг знаменитостей. 

«Когда вы идете получать лицензию на брак, а перед вашими глазами появляется Дженнифер Лоуренс... Да, дети, мэрия — это круто», — написал фанат звезды в Твиттере.
  • Дженнифер Лоуренс
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    Информация о помолвке Дженнифер Лоуренс и Кука Марони появилась в начале этого года
    Смотреть галерею

Дженнифер и Кук были одеты в повседневные наряды: на актрисе был серый пиджак, а ее возлюбленный выбрал белую толстовку. Скорее всего, пара решила просто расписаться, а роскошную церемонию отложить до следующего месяца.

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17 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Дженнифер Лоуренс

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