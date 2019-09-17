Анастасия Тарасова наконец показала свой большой беременный живот, который в жизни ловко маскирует одеждой

Не так давно 25-летняя Анастасия Тарасова поделилась снимком, на котором ее округлившиеся формы не были заметны, и оставила подписчиков в недоумении. Они никак не могли понять, реальна ее беременность или нет. Звезда решила расставить точки над «i».

С тех пор, как стало известно о беременности 25-летней супруги футболиста Дмитрия Тарасова, обсуждения в Сети не утихают. 17 сентября Анастасия Тарасова поделилась несколькими видео в инстаграм-историях, и они снова стали предметом для дискуссий. В роликах звезда продемонстрировала новую одежду. Пользователи Сети изумились: им показалось, что Анастасия слишком стройна для 4-го месяца беременности.

Подобное уже случалось с 25-летней Тарасовой — некоторое время назад фолловеры не заметили ее округлившиеся формы на одной из фотографий. Кажется, комментарии и сообщения с вопросами о том, куда же пропал ее живот, окончательно доконали Анастасию, и она решила ответить всем недовольным.

Тарасова разместила в инстаграм-историях фотографию, на которой она замерла в профиль перед зеркалом, поддерживая живот рукой. Облегающее зеленое платье подчеркнуло ее «интересное» положение и окончательно развеяло все сомнения фолловеров.

«На месте живот. У нас, оказывается, большое количество людей не знает о великих возможностях одежды: скрыть, добавить, удлинить, полнить, стройнить и т.д. Ну ничего, ребят, прорветесь», — подписала снимок Анастасия Тарасова.

На следующем снимке в историях Анастасия наглядно продемонстрировала, как ракурс и фасон одежды могут сделать талию тоньше, а живот — совсем незаметным. После такого подробного ликбеза все вопросы к знаменитости должны исчезнуть.

Напомним, Анастасия Тарасова станет матерью во второй раз. В июле 2018 года она родила футболисту дочь Милану.