СМИ сообщили, что еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, появились месяц назад, и сейчас обрастают все новыми подробностями.

Анастасия Заворотнюк



Вся страна переживает за Анастасию Заворотнюк и следит за новостями об актрисе — они появляются каждый день. 17 сентября стало известно, что артистка жаловалась на головные боли еще весной. Тогда же звезда «Моей прекрасной няни» обратилась за помощью в одну из немецких клиник, где ей провели сложную операцию.



Как сообщает «МК», хирурги сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли, однако столь радикальные методы не спасли ситуацию.

Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня, а на следующий день ей стало хуже: у актрисы поднялось давление, разболелась голова.

Родные вызвали скорую помощь. Заворотнюк лично сообщила бригаде медиков о своем диагнозе и показала заключение немецких врачей. «Внешний вид Заворотнюк изменился — половина головы была вскрыта, виднелись швы», — сообщает издание.



1 2 3 ... 9 Каждые несколько часов в СМИ появляется актуальная информация о состоянии Анастасии Заворотнюк

Сейчас Анастасия находится в коме. Врачи прекратили противоопухолевое лечение, так как ее организм сильно ослаб.