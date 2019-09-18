Гарик Сукачев впервые опубликовал фото супруги, в браке с которой счастлив уже 35 лет

Рок-музыканты известны своим эпатажным поведением. Впрочем, иногда их провокационные выходки ограничиваются лишь рамками сцены — в обычной жизни они ведут себя совершенно по-другому.
Со своей будущей женой Ольгой мужчина познакомился еще в подростковом возрасте. Тогда Гарику было 16 лет, а его избраннице всего 14.
«Восемь лет мы дружили, до тех пор, пока родственники ни подсказали: ''А не пора ли вам жениться?'' Мы и поженились. Для меня жена — это как солнце, воздух, вода, хлеб, — явление естественное и необходимое. У меня такое ощущение, что я родился женатым», — вспоминал как-то музыкант.
«15 сентября отметили 35 лет супружества — лучше выложить поздно, чем никогда», — подписал снимок мужчина.
Поклонники очень обрадовались редкой фотографии Гарика и Ольги. «Так вот она какая, эта героическая женщина!», «Спасибо, что наконец показали жену. Долгих вам лет счастья!» — прокомментировали фолловеры публикацию музыканта.