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Гарик Сукачев впервые опубликовал фото супруги, в браке с которой счастлив уже 35 лет

Несмотря на скандальный сценический образ, один из самых известных отечественных рокеров Гарик Сукачев всю жизнь женат на одной женщине и воспитывает вместе с ней двоих детей. Недавно музыкант впервые выложил в свой микроблог кадр с женой. 
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев

Рок-музыканты известны своим эпатажным поведением. Впрочем, иногда их провокационные выходки ограничиваются лишь рамками сцены — в обычной жизни они ведут себя совершенно по-другому. 

Говорят, что 59-летний Гарик Сукачев именно такой. Какие бы слухи ни ходили вокруг него, на самом деле он идеальный семьянин. 

Со своей будущей женой Ольгой мужчина познакомился еще в подростковом возрасте. Тогда Гарику было 16 лет, а его избраннице всего 14. 

Гарик Сукачев
Ольга и Гарик Сукачевы (архивное фото)

«Восемь лет мы дружили, до тех пор, пока родственники ни подсказали: ''А не пора ли вам жениться?'' Мы и поженились. Для меня жена — это как солнце, воздух, вода, хлеб, — явление естественное и необходимое. У меня такое ощущение, что я родился женатым», — вспоминал как-то музыкант. 

Сукачев не любит афишировать свою личную жизнь и почти не выходит с супругой в свет. Лишь на днях певец впервые опубликовал совместный кадр с возлюбленной в своем микроблоге. 

«15 сентября отметили 35 лет супружества — лучше выложить поздно, чем никогда», — подписал снимок мужчина. 

  • Гарик Сукачев
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    Гарик Сукачев впервые опубликовал в своем микроблоге фотографию с женой
    Смотреть галерею

Поклонники очень обрадовались редкой фотографии Гарика и Ольги. «Так вот она какая, эта героическая женщина!», «Спасибо, что наконец показали жену. Долгих вам лет счастья!» — прокомментировали фолловеры публикацию музыканта. 

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18 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @igorsukachev/Instagram
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Гарик Сукачев

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Какой молодец, прямо душа радуется га фоне общего разврата. Долгих лет жизни, пусть ещё 35 лет проживут.

  • Они очень похожи внешне

  • Он когда то говорил в интервью, что семья это совсем не сладко и кучу вещей нужно просто терпеть, чтобы оставаться вместе. Просто у него правильные установки семейные.

  • Да молодцы ! Прям как брат с сестрой ! Смотрятся супер органично. На фоне гор классная фотка . Жена без Тюнинга и за это отдельный респект !

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