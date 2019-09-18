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«Я лучше постираю»: 60-летняя Лариса Гузеева призналась, что фригидна и ненавидит секс

Ведущая шоу «Давай поженимся» часто беседует с участниками передачи на откровенные темы. 17 сентября на съемках программы Лариса Гузеева поделилась своим отношением к сексу.
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Диалоги Ларисы Гузеевой с участниками шоу «Давай поженимся» порой становятся куда занимательнее, чем сама передача: на днях ведущая снова рубила правду-матку в эфире Первого канала. 

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Жених, пришедший искать невесту, смело заявил: «Расскажу все, что вас интересует про секс!». Вероятно, мужчина был готов к каверзным вопросам ведущих, которым палец в рот не клади, но услышал совсем не то, что ожидал.

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева тут же парировала: «Меня? Меня вообще ничего не интересует. Я фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело! Но надо было исполнять...». Герой программы не растерялся и предположил, что Ларисе нужно больше времени уделять личной жизни. Под смех зрителей, находящихся в зале, ведущая отчеканила: «Я лучше постираю или сделаю генеральную уборку!».

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Конечно, мы не уверены на 100% в искренности слов Ларисы Гузеевой. Во-первых, признание было сделано под прицелом большого количества камер, а во-вторых, совершенно понятно, что подобные высказывания поднимают рейтинг шоу и не исключено, что продюсеры «Давай поженимся» сами просят Ларису Гузееву выдавать такого рода «откровения».

Игорь Бухаров и Лариса Гузеева
Игорь Бухаров и Лариса Гузеева

С другой стороны, Лариса Гузеева достаточно эмоциональный и прямолинейный человек, которому нет особого смысла притворяться. Игорь Бухаров и Лариса Гузеева женаты уже 20 лет и это не первый раз, когда ведущая подкалывает мужа на телевидении.

Роза Сябитова считает, что секрет их долгих отношений в том, что в трудные моменты они «разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга. Когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет. Но надо отдать должное — она всегда была и есть отменная хозяйка в доме!».

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18 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @_larisa_guzeeva/Instagram, Persona Stars, Starface, Legion-Media.ru, Самолыго Юрий/Instagram
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Лариса Гузеева

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Так Гузеева с Бухаровым вроде развелись. нет? А вообще, согласна с ней))

  • Секрет хороших отношений в браке очень прост, поменьше надо общаться со своей половинкой )))))

  • Хабалистая, примитивная, однообразная, самоуверенная, неприятная... Но, видно, есть спрос, если есть предложение.

  • Обожаю Гузееву

  • тоже никогда не поминала что такое сексуальный голод и как можно хотеть секса до умопомрачения. есть он и есть, ну а нет так нет

  • На самом деле,многих не интересует секс настолько,насколько нам пытаются убедить обратное через всякие фильмы и сериалы.Прям посмотришь и всем подавай и размер побольше и акт подольше,а на деле давай ,только побыстрей или отвали.

  • Я надеюсь когда нибудь до женщин дойдет, что секс не настолько нужен, вот тогда мужиченки и запрыгают. И кольца будут и верность будет. Потому что секс иначе не получишь.

  • Секс ради секса нужен только мужикам,только они получат оргазм в любом случае,а женщинам важней эмоции и отношение к ним.Можно вообще прекрасно обходиться без секса,если не планируешь детей.

  • Не бывает фригидных женщин, бывают неумелые мужчины. Возможно, ей просто не везло с партнерами.

  • Сейчас выяснится,что бабам секс без надобности и пойдут мужики отношения друг с другом создавать))

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