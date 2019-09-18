«Я лучше постираю»: 60-летняя Лариса Гузеева призналась, что фригидна и ненавидит секс

Ведущая шоу «Давай поженимся» часто беседует с участниками передачи на откровенные темы. 17 сентября на съемках программы Лариса Гузеева поделилась своим отношением к сексу.

Лариса Гузеева

Диалоги Ларисы Гузеевой с участниками шоу «Давай поженимся» порой становятся куда занимательнее, чем сама передача: на днях ведущая снова рубила правду-матку в эфире Первого канала.

Лариса Гузеева

Жених, пришедший искать невесту, смело заявил: «Расскажу все, что вас интересует про секс!». Вероятно, мужчина был готов к каверзным вопросам ведущих, которым палец в рот не клади, но услышал совсем не то, что ожидал.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева тут же парировала: «Меня? Меня вообще ничего не интересует. Я фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело! Но надо было исполнять...». Герой программы не растерялся и предположил, что Ларисе нужно больше времени уделять личной жизни. Под смех зрителей, находящихся в зале, ведущая отчеканила: «Я лучше постираю или сделаю генеральную уборку!».

Лариса Гузеева

Конечно, мы не уверены на 100% в искренности слов Ларисы Гузеевой. Во-первых, признание было сделано под прицелом большого количества камер, а во-вторых, совершенно понятно, что подобные высказывания поднимают рейтинг шоу и не исключено, что продюсеры «Давай поженимся» сами просят Ларису Гузееву выдавать такого рода «откровения».

Игорь Бухаров и Лариса Гузеева

С другой стороны, Лариса Гузеева достаточно эмоциональный и прямолинейный человек, которому нет особого смысла притворяться. Игорь Бухаров и Лариса Гузеева женаты уже 20 лет и это не первый раз, когда ведущая подкалывает мужа на телевидении.

1 2 3 4 5 6 7 Лариса Гузеева раскрыла тайну своей сексуальной жизни

Роза Сябитова считает, что секрет их долгих отношений в том, что в трудные моменты они «разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга. Когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет. Но надо отдать должное — она всегда была и есть отменная хозяйка в доме!».