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СМИ: стало известно, когда Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

За жизнью и состоянием здоровья 48-летней Анастасии Заворотнюк с замиранием сердца сейчас следит вся страна. Близкий друг артистки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, когда же все пошло не так и звезде поставили страшный диагноз.
 Анастасия Заворотнюк
 Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сейчас находится под постоянным наблюдением врачей в одной из московских клиник. До сих пор точно не известно, что сейчас происходит с артисткой — СМИ могут опираться лишь на инсайдерскую информацию, которую, к сожалению, невозможно проверить.

По последним данным, Заворотнюк поставлен неутешительный диагноз глиобластома — это самая агрессивная форма рака мозга. Артистка не может дышать самостоятельно, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ; органы отказывают, а организм настолько ослаб, что врачам пришлось прекратить противоопухолевое лечение.

Есть предположение, что спровоцировать опухоль мозга могла гормональная терапия — эксперты предполагают, что Заворотнюк прибегла к ней, чтобы забеременеть. Друг Анастасии побеседовал с изданием «Комсомольская правда» и рассказал, что именно после родов актрисе стало плохо.

«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы. <...> Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась», — поведал анонимный инсайдер.

Также приятель Заворотнюк уточнил, что предлагал семье Анастасии помощь, в том числе и материальную: «Они не берут деньги, которые мы им предлагаем».

Отметим, что нейрохирург Александр Егоров в эфире программы «Пусть говорят» отметил, что глиобластома не поддается лечению. Все, что могут сделать врачи — это продлить жизнь пациента при помощи хирургического удаления опухоли и правильной терапии. «Продолжительность жизни после операции в среднем в мире — 11 месяцев», — заключил нейрохирург.

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18 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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23 комментария Добавить комментарий
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  • Ужасно это все, но сколько можно уже переливать из пустого в порожнее?

  • это не приятель и не друг.

  • Очень красивая, приятная женщина! Зачем надо было делать ЭКО в угоду муженьку, который всю молодость прыгал и скакал бездетный, а теперь , когда пенсия на носу, вынь да полож наследника! Анастасия за его хотелки жизнью теперь заплатит! Женщины, полюбите уже себя, хватит на поводу у мужиков идти!

  • Гость

    Очень красивая, приятная женщина! Зачем надо было делать ЭКО в угоду муженьку, который всю молодость прыгал и скакал бездетный, а теперь , когда пенсия на носу, вынь да полож наследника! Анастасия за его хотелки жизнью теперь заплатит! Женщины, полюбите уже себя, хватит на поводу у мужиков идти!

    Отчасти соглашусь (по поводу, что гормональная терапия могла спровоцировать). Но думаю, здесь всё вместе отразилось на организме Анастасии. Имею в виду омолаживающие процедуры в виде стволовых клеток (слишком уж новая и неизученная до конца процедура). В любом случае я желаю их семье добра и благополучия!

  • Она и сама ребенка от Пети очень хотела. Здесь же было интервью лет 5-6 назад, где она говорила- так хочется походить с животиком,колясочку покатать..Походила, покатала..Дальше что? Ничего..Действительно, женщины,включайте мозги,берегите себя,не рожайте любыми путями в 50.Когда давно пора становится бабушкой, а не мамой..и будет вам счастье.

  • Но думаю, здесь всё вместе отразилось на организме Анастасии. Имею в виду омолаживающие процедуры в виде стволовых клеток (слишком уж новая и неизученная до конца процедура). В любом случае я желаю их семье добра и благополучия!Согласна с Вами, Самохина, Янковский, Абдулов, Фриске, Полищук все омолаживались стволовыми клетками, все умерли от рака. Думаю, действие этих клеток не до конца изучено.

  • Какие роды? Говорят же, что она не рожала этого ребёнка. Столько загадок, ужас. Люди уже сами все додумывают. В любом случае жаль что все так вышло

  • Видно что муж у неё гулящий и молодящийся своими космами как Маликов.

  • 3, наверное так и есть как вы говорите, почему же он всю молодость прогулял, а теперь вдруг опомнился и ребёнка а 50 захотел. Мог и раньше родить и до Анастасии. Не девственником он же ей достался.

  • Стопятая эксклюзивная версия от кого-то, кто пожелал остаться неназванным. То она в Германии лечилась, полчерепа ей убрали, то она оказывается по Польше прогуливалась и ей вдруг там вдруг стало плохо. Не стыдно весь этот бред выдавать за реальное положение дел? выдумки же все это.

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интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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