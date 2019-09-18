СМИ: стало известно, когда Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

За жизнью и состоянием здоровья 48-летней Анастасии Заворотнюк с замиранием сердца сейчас следит вся страна. Близкий друг артистки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, когда же все пошло не так и звезде поставили страшный диагноз.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сейчас находится под постоянным наблюдением врачей в одной из московских клиник. До сих пор точно не известно, что сейчас происходит с артисткой — СМИ могут опираться лишь на инсайдерскую информацию, которую, к сожалению, невозможно проверить.

По последним данным, Заворотнюк поставлен неутешительный диагноз глиобластома — это самая агрессивная форма рака мозга. Артистка не может дышать самостоятельно, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ; органы отказывают, а организм настолько ослаб, что врачам пришлось прекратить противоопухолевое лечение.

Есть предположение, что спровоцировать опухоль мозга могла гормональная терапия — эксперты предполагают, что Заворотнюк прибегла к ней, чтобы забеременеть. Друг Анастасии побеседовал с изданием «Комсомольская правда» и рассказал, что именно после родов актрисе стало плохо.

«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы. <...> Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась», — поведал анонимный инсайдер.

Также приятель Заворотнюк уточнил, что предлагал семье Анастасии помощь, в том числе и материальную: «Они не берут деньги, которые мы им предлагаем».

1 2 3 ... 9 48-летняя Заворотнюк борется за жизнь в одной из московских клиник

Отметим, что нейрохирург Александр Егоров в эфире программы «Пусть говорят» отметил, что глиобластома не поддается лечению. Все, что могут сделать врачи — это продлить жизнь пациента при помощи хирургического удаления опухоли и правильной терапии. «Продолжительность жизни после операции в среднем в мире — 11 месяцев», — заключил нейрохирург.