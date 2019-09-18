«Побег для спасения»: Анна Седокова уехала в санаторий после скандала с экс-женой своего нового возлюбленного

36-летняя певица решила спастись бегством от проблем, которые свалились на нее в последнее время: скандал с бывшей женой Яниса Тимма и тяжелое заболевание , перенесенное артисткой, заставили звезду уехать в центр здоровья.

Анна Седокова

17 сентября Анна Седокова поделилась новостью о своем «побеге»: певица решила провести время в санатории, чтобы прийти в себя после, как оказалось, безосновательных обвинений Саны Тимма, супруги нынешнего возлюбленного артистки.

Янис Тимма

Певица выложила в Инстаграм фотографию, на которой умиротворенно лежит у бассейна в красивом черном купальнике, подчеркивающем ее пышные формы. «Я, вообще-то, не из слабаков», — уверяет нас знаменитость и добавляет, что даже самой сильной женщине требуется отдых, чтобы собраться с мыслями, а затем снова вернуться в рабочий режим.

Анна Седокова

Анна Седокова отметила, что это «бегство» помогло ей найти гармонию и лучше понять себя. За время пребывания в санатории певица правильно питалась и много гуляла.

1 2 3 ... 9 Анну Седокову в последнее время преследуют неприятности

Надеемся, что отдых в центре здоровья действительно помог Анне отойти от череды неприятных событий, свалившихся на нее за последний месяц. Действительно важно находить время, чтобы выдохнуть: не нужно дожидаться, когда организм сам начнет просить заслуженную передышку.