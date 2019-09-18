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«Побег для спасения»: Анна Седокова уехала в санаторий после скандала с экс-женой своего нового возлюбленного

36-летняя певица решила спастись бегством от проблем, которые свалились на нее в последнее время: скандал с бывшей женой Яниса Тимма и тяжелое заболевание, перенесенное артисткой, заставили звезду уехать в центр здоровья.
Анна Седокова
Анна Седокова

17 сентября Анна Седокова поделилась новостью о своем «побеге»: певица решила провести время в санатории, чтобы прийти в себя после, как оказалось, безосновательных обвинений Саны Тимма, супруги нынешнего возлюбленного артистки. 

Янис Тимма
Янис Тимма

Певица выложила в Инстаграм фотографию, на которой умиротворенно лежит у бассейна в красивом черном купальнике, подчеркивающем ее пышные формы. «Я, вообще-то, не из слабаков», — уверяет нас знаменитость и добавляет, что даже самой сильной женщине требуется отдых, чтобы собраться с мыслями, а затем снова вернуться в рабочий режим.

Анна Седокова
Анна Седокова

Анна Седокова отметила, что это «бегство» помогло ей найти гармонию и лучше понять себя. За время пребывания в санатории певица правильно питалась и много гуляла.

Надеемся, что отдых в центре здоровья действительно помог Анне отойти от череды неприятных событий, свалившихся на нее за последний месяц. Действительно важно находить время, чтобы выдохнуть: не нужно дожидаться, когда организм сам начнет просить заслуженную передышку.

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18 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • От мужиков больше проблем,чем пользы.Без них женщина намного спокойней и здоровее.

  • "Безосновательные обвинения" - сама невинность

  • Надо же, она обиделась.А жена ее любовника, значит, не обиделась, когда узнала про их интрижку？

  • почему она родила от троих разных.. почему те ите делали эко или стимуляцию, позние роды опасно. нарожала пока молодая. рак не подхватит

  • А кем эта губастенькая работает?

  • Гость

    Надо же, она обиделась.А жена ее любовника, значит, не обиделась, когда узнала про их интрижку？

    "Она обиделась", "жена обиделась"... Короче, во всем бабы виноваты. Только мужик, бросивший маленького ребенка, такой весь невинный из себя, его вообще никто не обсуждает. Он жертва бабских интриг, наверное)))

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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