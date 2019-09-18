Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Из-за младшей сестры принцесса Беатрис может надолго забыть о свадьбе со своим бойфрендом-миллионером

Прошел почти год со дня последней пышной королевской свадьбы в Великобритании. По слухам, 31-летняя принцесса Беатрис уже ищет белое платье мечты и выбирает заветную дату. Но, кажется, ее скорому счастью могут помешать. Кто же? Ее родная сестра!
принцесса Беатрис, принцесса Евгения

Старшей дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон не позавидуешь: она давно грезит о свадьбе со своим возлюбленным — 36-летним итальянским миллионером Эдоардо Моцци, но, похоже, Беатрис еще нескоро предстоит позировать в подвенечном наряде.

Кто бы мог подумать, что главным препятствием на пути к алтарю для принцессы станет ее ближайшая родственница — младшая сестра. 29-летняя Евгения в прошлом году с помпой отпраздновала свою свадьбу с Джеком Бруксбэнком и, по слухам, вот-вот объявит о беременности.

принцесса Беатрис, Эдоардо Моцци

Если станет известно о грядущем пополнении в семействе Евгении и ее супруга, то принцесса Беатрис не сможет в скором времени стать «миссис Моцци». Все дело в давней традиции, которая зародилась, когда Елизавета II ждала своего третьего сына Эндрю.

В это время сестра Ее Величества, принцесса Маргарет, крутила страстный роман с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом и мечтала поскорее выйти за него замуж.

Как бы не так! Негласное правило королевского этикета требовало, чтобы принцесса дождалась, пока родится ее племянник, прежде чем сделать очередное громогласное объявление. Маргарет стиснула зубы, упорно считала дни и, едва дождавшись появления принца Эндрю на свет, через неделю объявила о помолвке.

Если дочери герцога Йоркского последуют этой традиции, то принцессе Беатрис придется отложить свадьбу, пока ее сестра не подарит королеве Елизавете II еще одного правнука или правнучку.

  • Принцесса Беатрис
    1 2 3 ...9
    31-летняя принцесса Беатрис, по слухам, мечтает скорее связать себя узами брака
    Смотреть галерею

Впрочем, чтобы запустить цепочку событий, принцессе Евгении нужно ответить на слухи о своем «интересном положении». Пока что она не спешит делиться радостными новостями. Но вполне может быть, что принцессы Йоркские не станут следовать никаким традициям (корона им вряд ли светит) и позволят себе больше свободы, чем их кузены Уильям и Гарри.

Перейти к обсуждению 2


18 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @windsorhaus/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принцесса Беатрис, Принцесса Евгения

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Меган прям красавица на их фоне.

  • Такие "принцессы", как из ночного кошмара. На кухарок больше смахивают.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.