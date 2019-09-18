Из-за младшей сестры принцесса Беатрис может надолго забыть о свадьбе со своим бойфрендом-миллионером

Прошел почти год со дня последней пышной королевской свадьбы в Великобритании. По слухам, 31-летняя принцесса Беатрис уже ищет белое платье мечты и выбирает заветную дату. Но, кажется, ее скорому счастью могут помешать. Кто же? Ее родная сестра!

Старшей дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон не позавидуешь: она давно грезит о свадьбе со своим возлюбленным — 36-летним итальянским миллионером Эдоардо Моцци, но, похоже, Беатрис еще нескоро предстоит позировать в подвенечном наряде.

Кто бы мог подумать, что главным препятствием на пути к алтарю для принцессы станет ее ближайшая родственница — младшая сестра. 29-летняя Евгения в прошлом году с помпой отпраздновала свою свадьбу с Джеком Бруксбэнком и, по слухам, вот-вот объявит о беременности.

Если станет известно о грядущем пополнении в семействе Евгении и ее супруга, то принцесса Беатрис не сможет в скором времени стать «миссис Моцци». Все дело в давней традиции, которая зародилась, когда Елизавета II ждала своего третьего сына Эндрю.

В это время сестра Ее Величества, принцесса Маргарет, крутила страстный роман с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом и мечтала поскорее выйти за него замуж.

Как бы не так! Негласное правило королевского этикета требовало, чтобы принцесса дождалась, пока родится ее племянник, прежде чем сделать очередное громогласное объявление. Маргарет стиснула зубы, упорно считала дни и, едва дождавшись появления принца Эндрю на свет, через неделю объявила о помолвке.

Если дочери герцога Йоркского последуют этой традиции, то принцессе Беатрис придется отложить свадьбу, пока ее сестра не подарит королеве Елизавете II еще одного правнука или правнучку.

1 2 3 ... 9 31-летняя принцесса Беатрис, по слухам, мечтает скорее связать себя узами брака

Впрочем, чтобы запустить цепочку событий, принцессе Евгении нужно ответить на слухи о своем «интересном положении». Пока что она не спешит делиться радостными новостями. Но вполне может быть, что принцессы Йоркские не станут следовать никаким традициям (корона им вряд ли светит) и позволят себе больше свободы, чем их кузены Уильям и Гарри.