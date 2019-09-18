Оказавшийся в сложной ситуации Дмитрий Тарасов получил временную работу

17 сентября Тарасов рассказал порталу Чемпионат, что ему приходится нелегко. И действительно, футболисту не позавидуешь: сначала руководство клуба «Локомотив» не продлило контракт с ним и только частично оплатило компенсацию медицинских расходов после травмы ноги, а потом Дмитрий оказался в должниках у собственной бывшей жены Оксаны. Напомним, что 25-летняя супруга знаменитости Анастасия сейчас ждет второго ребенка.
Неудивительно, что Тарасов ищет любые возможности заработать. Футболист даже выставил на продажу дом, купленный совместно с Ольгой Бузовой!
На днях выяснилось, что временные трудности звезды постепенно начали решаться. Клуб «Динамо» предложил ему тренироваться вместе с командой. Речи об официальном заключении контракта пока не шло, но до наступления холодов Тарасов может не беспокоиться о месте работы.
Добавим, что 17 сентября стало известно о том, что Дмитрий вместе с женой Анастасией запускают бренд одежды. Кто знает, может, футболисту удастся добиться успехов в новой для себя сфере деятельности.