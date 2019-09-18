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Оказавшийся в сложной ситуации Дмитрий Тарасов получил временную работу

Бывший полузащитник «Локомотива» в июне покинул команду, в которой играл 9 лет. В настоящее время Дмитрий Тарасов, которому нужно обеспечивать беременную жену и годовалую дочь, отчаянно ищет работу. Ему на помощь пришел футбольный клуб «Динамо».
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

17 сентября Тарасов рассказал порталу Чемпионат, что ему приходится нелегко. И действительно, футболисту не позавидуешь: сначала руководство клуба «Локомотив» не продлило контракт с ним и только частично оплатило компенсацию медицинских расходов после травмы ноги, а потом Дмитрий оказался в должниках у собственной бывшей жены Оксаны. Напомним, что 25-летняя супруга знаменитости Анастасия сейчас ждет второго ребенка.

Неудивительно, что Тарасов ищет любые возможности заработать. Футболист даже выставил на продажу дом, купленный совместно с Ольгой Бузовой!

Дмитрий Тарасов

На днях выяснилось, что временные трудности звезды постепенно начали решаться. Клуб «Динамо» предложил ему тренироваться вместе с командой. Речи об официальном заключении контракта пока не шло, но до наступления холодов Тарасов может не беспокоиться о месте работы.

«Уже неделю тренируюсь с “Динамо". Я оказался в сложной ситуации, но спасибо огромное руководству клуба, тренеру — Дмитрию Хохлову, спортивному директору — Роману Орещуку за то, что откликнулись. За то, что приняли меня как дома, и за возможность до зимы работать с командой», — рассказал Дмитрий Тарасов.

Добавим, что 17 сентября стало известно о том, что Дмитрий вместе с женой Анастасией запускают бренд одежды. Кто знает, может, футболисту удастся добиться успехов в новой для себя сфере деятельности.

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18 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото PhotoXPress.ru, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сложная ситуация- это неизлечимая болезнь, а не когда от нечего делать деньгами разбрасываешься. Эти недофутболеры совсем стыд потеряли. И кто-то же пристраивает это «дарование» в новый футбольный клуб. Рука руку моет(

  • Карьера у футболистов не долгая, а деньги (даже если их много) все равно заканчиваются, глупо разбрасываться ими и понтоваться, как это делает Тарасов

  • Вот страдальцы,они будут детей в красной комнате делать,а потом их выручай.в скором будушем он костенко попросит ,,без драмы,, (как уже было) освободить жилплощадь и еще наделает детей,опять ему навыручку придут. Слов нет

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