Оказавшийся в сложной ситуации Дмитрий Тарасов получил временную работу

Бывший полузащитник «Локомотива» в июне покинул команду, в которой играл 9 лет. В настоящее время Дмитрий Тарасов, которому нужно обеспечивать беременную жену и годовалую дочь, отчаянно ищет работу. Ему на помощь пришел футбольный клуб «Динамо».

17 сентября Тарасов рассказал порталу Чемпионат, что ему приходится нелегко. И действительно, футболисту не позавидуешь: сначала руководство клуба «Локомотив» не продлило контракт с ним и только частично оплатило компенсацию медицинских расходов после травмы ноги, а потом Дмитрий оказался в должниках у собственной бывшей жены Оксаны. Напомним, что 25-летняя супруга знаменитости Анастасия сейчас ждет второго ребенка.

Неудивительно, что Тарасов ищет любые возможности заработать. Футболист даже выставил на продажу дом, купленный совместно с Ольгой Бузовой!

На днях выяснилось, что временные трудности звезды постепенно начали решаться. Клуб «Динамо» предложил ему тренироваться вместе с командой. Речи об официальном заключении контракта пока не шло, но до наступления холодов Тарасов может не беспокоиться о месте работы.

«Уже неделю тренируюсь с “Динамо". Я оказался в сложной ситуации, но спасибо огромное руководству клуба, тренеру — Дмитрию Хохлову, спортивному директору — Роману Орещуку за то, что откликнулись. За то, что приняли меня как дома, и за возможность до зимы работать с командой», — рассказал Дмитрий Тарасов.

1 2 3 ... 9 Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что находится в сложной ситуации

Добавим, что 17 сентября стало известно о том, что Дмитрий вместе с женой Анастасией запускают бренд одежды. Кто знает, может, футболисту удастся добиться успехов в новой для себя сфере деятельности.