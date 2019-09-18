СМИ: Анастасия Заворотнюк в сознании и дышит самостоятельно

Поступила новая информация о всеми любимой «няне Вике». Как сообщает телеграм-канал Baza, Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Эта новость кардинально отличается от того, что мы слышали раньше.

Анастасия Заворотнюк

Наконец-то хорошие новости об Анастасии Заворотнюк! Телеграм-канал Baza, ссылаясь на свои источники, заявил, что актриса, которая сейчас находится в больнице, дышит самостоятельно и находится в сознании.

Эта информация сильно отличается от тех сообщений, которые пресса публиковала раньше. Напомним, не так давно журналистам удалось выяснить, что у актрисы, которой была диагностирована глиобластома, начался отек мозга.

Вскоре после этой информации новости посыпались одна страшнее другой. Говорили, что Заворотнюк частично парализовало, из-за чего актрису ввели в состояние медикаментозной комы. У Анастасии начали отказывать органы и развилась пневмония (предположительно по причине заражения крови).

Впрочем, доподлинно узнать, что же сейчас происходит с исполнительницой роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» не представляется возможным: в палату к ней не пускают никого, кроме близких родственников.

Рядом с Заворотнюк постоянно находятся ее мама и супруг Петр Чернышев.

Семья артистки до сих пор не сделала никакого официального заявления, из-за чего слухи о состоянии здоровья Анастасии растут в геометрической прогрессии. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который потерял гражданскую жену Жанну Фриске в 2014 году (у певицы был такой же диагноз), посоветовал все же обратиться к общественности.

1 2 3 ... 8 Как сообщает Baza, Анастасия Заворотнюк находится в сознании

«Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку и избавить себя от комментарий выдумок, сплетен, которые сейчас множатся... <...> Что бы ни происходило, будьте сильными...» — сказал Шепелев в эфире шоу «Пусть говорят».