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СМИ: Анастасия Заворотнюк в сознании и дышит самостоятельно

Поступила новая информация о всеми любимой «няне Вике». Как сообщает телеграм-канал Baza, Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Эта новость кардинально отличается от того, что мы слышали раньше.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Наконец-то хорошие новости об Анастасии Заворотнюк! Телеграм-канал Baza, ссылаясь на свои источники, заявил, что актриса, которая сейчас находится в больнице, дышит самостоятельно и находится в сознании.

Эта информация сильно отличается от тех сообщений, которые пресса публиковала раньше. Напомним, не так давно журналистам удалось выяснить, что у актрисы, которой была диагностирована глиобластома, начался отек мозга.

Вскоре после этой информации новости посыпались одна страшнее другой. Говорили, что Заворотнюк частично парализовало, из-за чего актрису ввели в состояние медикаментозной комы. У Анастасии начали отказывать органы и развилась пневмония (предположительно по причине заражения крови). 

Впрочем, доподлинно узнать, что же сейчас происходит с исполнительницой роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» не представляется возможным: в палату к ней не пускают никого, кроме близких родственников.

Рядом с Заворотнюк постоянно находятся ее мама и супруг Петр Чернышев.

Семья артистки до сих пор не сделала никакого официального заявления, из-за чего слухи о состоянии здоровья Анастасии растут в геометрической прогрессии. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который потерял гражданскую жену Жанну Фриске в 2014 году (у певицы был такой же диагноз), посоветовал все же обратиться к общественности.

«Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку и избавить себя от комментарий выдумок, сплетен, которые сейчас множатся... <...> Что бы ни происходило, будьте сильными...» — сказал Шепелев в эфире шоу «Пусть говорят».

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18 сентября 2019
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Теги

Анастасия Заворотнюк

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27 комментариев Добавить комментарий
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  • А, ну на поправку пошла, значит. Ментальными усилиями всего рунета, глядишь, и опухоль рассосется.

  • Настя, держись, дыши, живи.!!!

  • Чудеса случаются! Пусть все будетхорошо!

  • Перестали, наконец, травить лекарствами - вот и очухалась. Вот такая вот у нас медицина.

  • Пусть всё будет хайпом, пиаром, чем угодно, но не тем, что ей приписывают.

  • Ну хоть хорошая новость. Вдруг еще не все потеряно.

  • А, ну без Шепелева-то там бы никак не разобрались что им делать. Он же самый умный у нас. Нашел способ напомнить о себе. Страна советов, прости Господи...

  • Настя, живи!Бог тебе в помощь

  • Гость

    Пусть всё будет хайпом, пиаром, чем угодно, но не тем, что ей приписывают.

    А я бы таки пожелала тому человечку, который придумал и раскрутил всю эту интересную историю, оказаться в такой ситуации. Жаль, никогда не узнаем, кто это был.

  • Меня мучает один вопрос , откуда информации о ее состоянии ? кто дает такую информацию, если родственики молчат

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