Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Вот это вареники»: поклонники раскритиковали в пух и прах увеличившую губы Мерьем Узерли

Когда «Великолепный век» вышел на телеэкраны, зрители сразу полюбили яркую Хюррем, которую сыграла Мерьем Узерли. За жизнью актрисы следили сотни глаз, и от поклонников не укрылась новая страсть 34-летней звезды. И это, увы, не султан ее сердца, а пластика.
Мерьем Узерли

Не успели поклонники успокоиться после того, как Мерьем Узерли поэкспериментировала со своим стилем и попала в рейтинги самых странно одетых знаменитостей в Каннах, как она преподнесла им новый неприятный сюрприз. 34-летнюю актрису невозможно узнать на новых фотографиях. 

Мерьем значительно увеличила губы, и те стали еще пухлее. Они кажутся чужеродным элементом на узком лице актрисы.

Фолловерам не привыкать к переменам во внешности Хюррем. Узерли сильно похудела после окончания съемок в «Великолепном веке», ее нос стал тоньше, а скулы — острее. Все это произошло явно не без помощи пластического хирурга. Сама Мерьем никак не комментировала то, что постепенно перестает быть той жизнерадостной веселой красавицей, которую все так полюбили после популярного турецкого сериала.

Мерьем Узерли

Эти разительные перемены, впрочем, не остались без внимания 5,5 миллионов подписчиков Мерьем. 

Под последними снимками актрисы в Инстаграме царило настоящее безумие. Фолловеры Мерьем наперебой критиковали ее внешность и просили вернуть все, как было, или хотя бы не продолжать гонку за сомнительной красотой. 

«Вот это вареники», «Больно смотреть, что стало. Вот всем яркий пример, что делает современная косметология с людьми. Худоба тут ни при чем, когда щеки и губы ботоксом обколоты», «Ужас, что она с собой сделала. Такая красивая была», — негодовали фанаты.
  • Мерьем Узерли
    1 2 3 ...10
    Поклонники «Великолепного века» бьют тревогу: исполнительница главной роли Мерьем Узерли перестала быть похожей на себя
    Смотреть галерею

Надеемся, что Мерьем прислушается к мольбам своих подписчиков, которые обращаются к ней на английском, турецком и даже русском языках и умоляют остановиться, пока она не превратилась в Кэти Прайс.

Перейти к обсуждению 3


18 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @meryemuzerlimeryem/Instagram
Теги

Мерьем Узерли

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Может у меня со зрением плохо,но я не вижу никаких вареников,обычные пухлые губы,какие и были.

  • Смотрела ВВ, действительно там она естественная,сейчас реальная жертва пластического хирурга,испортила свою внешность ((((

  • Губы изменились, в щеки тоже какую то гадость вколола, получилась женщина с лицом-подушкой, завершает образ жуткий блонд.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.