«Вот это вареники»: поклонники раскритиковали в пух и прах увеличившую губы Мерьем Узерли

Когда «Великолепный век» вышел на телеэкраны, зрители сразу полюбили яркую Хюррем, которую сыграла Мерьем Узерли. За жизнью актрисы следили сотни глаз, и от поклонников не укрылась новая страсть 34-летней звезды. И это, увы, не султан ее сердца, а пластика.

Не успели поклонники успокоиться после того, как Мерьем Узерли поэкспериментировала со своим стилем и попала в рейтинги самых странно одетых знаменитостей в Каннах, как она преподнесла им новый неприятный сюрприз. 34-летнюю актрису невозможно узнать на новых фотографиях.

Мерьем значительно увеличила губы, и те стали еще пухлее. Они кажутся чужеродным элементом на узком лице актрисы.

Фолловерам не привыкать к переменам во внешности Хюррем. Узерли сильно похудела после окончания съемок в «Великолепном веке», ее нос стал тоньше, а скулы — острее. Все это произошло явно не без помощи пластического хирурга. Сама Мерьем никак не комментировала то, что постепенно перестает быть той жизнерадостной веселой красавицей, которую все так полюбили после популярного турецкого сериала.

Эти разительные перемены, впрочем, не остались без внимания 5,5 миллионов подписчиков Мерьем.

Под последними снимками актрисы в Инстаграме царило настоящее безумие. Фолловеры Мерьем наперебой критиковали ее внешность и просили вернуть все, как было, или хотя бы не продолжать гонку за сомнительной красотой.

«Вот это вареники», «Больно смотреть, что стало. Вот всем яркий пример, что делает современная косметология с людьми. Худоба тут ни при чем, когда щеки и губы ботоксом обколоты», «Ужас, что она с собой сделала. Такая красивая была», — негодовали фанаты.

1 2 3 ... 10 Поклонники «Великолепного века» бьют тревогу: исполнительница главной роли Мерьем Узерли перестала быть похожей на себя

Надеемся, что Мерьем прислушается к мольбам своих подписчиков, которые обращаются к ней на английском, турецком и даже русском языках и умоляют остановиться, пока она не превратилась в Кэти Прайс.