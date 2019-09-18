«Вот это вареники»: поклонники раскритиковали в пух и прах увеличившую губы Мерьем Узерли

Не успели поклонники успокоиться после того, как Мерьем Узерли поэкспериментировала со своим стилем и попала в рейтинги самых странно одетых знаменитостей в Каннах, как она преподнесла им новый неприятный сюрприз. 34-летнюю актрису невозможно узнать на новых фотографиях.
Фолловерам не привыкать к переменам во внешности Хюррем. Узерли сильно похудела после окончания съемок в «Великолепном веке», ее нос стал тоньше, а скулы — острее. Все это произошло явно не без помощи пластического хирурга. Сама Мерьем никак не комментировала то, что постепенно перестает быть той жизнерадостной веселой красавицей, которую все так полюбили после популярного турецкого сериала.
Эти разительные перемены, впрочем, не остались без внимания 5,5 миллионов подписчиков Мерьем.
Под последними снимками актрисы в Инстаграме царило настоящее безумие. Фолловеры Мерьем наперебой критиковали ее внешность и просили вернуть все, как было, или хотя бы не продолжать гонку за сомнительной красотой.
Надеемся, что Мерьем прислушается к мольбам своих подписчиков, которые обращаются к ней на английском, турецком и даже русском языках и умоляют остановиться, пока она не превратилась в Кэти Прайс.