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Кто на свете всех святее: Борисова и Кравец скандалят из-за того, кто более верующий и кто лучше чтит память Юлии Началовой

Вот уже несколько дней интернет-пользователи наблюдают за жаркой дискуссией Даны Борисовой и Алены Кравец. Ссора между знаменитостями вспыхнула из-за погибшей полгода назад Юлии Началовой. 
Юлия Началова
Юлия Началова

16 сентября исполнилось ровно полгода со дня смерти Юлии Началовой. В минувший понедельник могилу певицы посетила ее давняя подруга Алена Кравец. На кладбище знаменитость пришла не одна, а вместе с представителями одного отечественного издания. 

Алена сделала несколько кадров возле памятника усопшей, а также призналась журналистам, что во время молитвы попросила ангела-хранителя Юлии «благословить ее на грядущую пластическую операцию». 

Подобная новость не могла остаться без внимания общественности. В скором времени пользователи Сети раскритиковали Кравец за ее странные высказывания.

Алена Кравец
Алена Кравец

Не прошла мимо инфоповода и Дана Борисова, которая не раз признавалась, что испытывает неприязнь к Кравец. «Пиар на могиле. Ничего святого. Еще и губы красным намазюкала, все продумала», — написала в своих инстаграм-историях телеведущая и показала фото Алены с кладбища. 

Уже на следующий день артистка отреагировала на обвинения Борисовой, посвятив ситуации целый пост в соцсетях.

«Я не хотела отвечать на все эти мерзости и низости, которые про меня пишут. И разожгла все это ''непорочная'' ДБ (так Алена обозначила имя Даны —  прим. Woman.ru). Говорят, что в чужом глазу соломинка видна, а в своем бревна не заметно. Одна известная дамочка, которая добропорядочным поведением и безгрешием, как все помнят, не отличалась и не отличается, второй день поливает меня помоями и ''забрасывает камнями''. Меня осуждать явно не тебе, милочка. Ты поход в храм превращаешь в шоу-спектакль, приезжая с телевизионной съемкой, показывая свою истовую набожность и мнимую святость», — написала звезда в своем микроблоге, приложив к тексту множество фотографий Даны в храме. 

Кроме того, Кравец еще раз напомнила, что целью ее визита на кладбище было посещение могилы трагически скончавшейся подруги. «Кто из вас вспомнил, что Юли полгода как нет с нами? Кто из вас ей свою песню посвятил? Кто принес цветы на кладбище? Как пиарить свои унылые бездуховные лица, бегая по каналам, так все первые, а как почтить память, спустя месяцы, это считается зазорным», — с грустью подытожила Алена. 

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18 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kravetsalena, @danaborisova_official, @julianachalova/Instagram
Теги

Дана Борисова, Юлия Началова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что бы вы не писали, но Алена Кравец - красавица. Самая красивая девушка, которую я видела на TV и в юьтюбе

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