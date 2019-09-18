Кто на свете всех святее: Борисова и Кравец скандалят из-за того, кто более верующий и кто лучше чтит память Юлии Началовой

Вот уже несколько дней интернет-пользователи наблюдают за жаркой дискуссией Даны Борисовой и Алены Кравец. Ссора между знаменитостями вспыхнула из-за погибшей полгода назад Юлии Началовой.

Юлия Началова

16 сентября исполнилось ровно полгода со дня смерти Юлии Началовой. В минувший понедельник могилу певицы посетила ее давняя подруга Алена Кравец. На кладбище знаменитость пришла не одна, а вместе с представителями одного отечественного издания.

Алена сделала несколько кадров возле памятника усопшей, а также призналась журналистам, что во время молитвы попросила ангела-хранителя Юлии «благословить ее на грядущую пластическую операцию».

Подобная новость не могла остаться без внимания общественности. В скором времени пользователи Сети раскритиковали Кравец за ее странные высказывания.

Алена Кравец

Не прошла мимо инфоповода и Дана Борисова, которая не раз признавалась, что испытывает неприязнь к Кравец. «Пиар на могиле. Ничего святого. Еще и губы красным намазюкала, все продумала», — написала в своих инстаграм-историях телеведущая и показала фото Алены с кладбища.

Уже на следующий день артистка отреагировала на обвинения Борисовой, посвятив ситуации целый пост в соцсетях.

«Я не хотела отвечать на все эти мерзости и низости, которые про меня пишут. И разожгла все это ''непорочная'' ДБ (так Алена обозначила имя Даны — прим. Woman.ru). Говорят, что в чужом глазу соломинка видна, а в своем бревна не заметно. Одна известная дамочка, которая добропорядочным поведением и безгрешием, как все помнят, не отличалась и не отличается, второй день поливает меня помоями и ''забрасывает камнями''. Меня осуждать явно не тебе, милочка. Ты поход в храм превращаешь в шоу-спектакль, приезжая с телевизионной съемкой, показывая свою истовую набожность и мнимую святость», — написала звезда в своем микроблоге, приложив к тексту множество фотографий Даны в храме.

1 2 3 ... 10 Дана Борисова раскритиковала Алену Кравец за фотосессию на кладбище

Кроме того, Кравец еще раз напомнила, что целью ее визита на кладбище было посещение могилы трагически скончавшейся подруги. «Кто из вас вспомнил, что Юли полгода как нет с нами? Кто из вас ей свою песню посвятил? Кто принес цветы на кладбище? Как пиарить свои унылые бездуховные лица, бегая по каналам, так все первые, а как почтить память, спустя месяцы, это считается зазорным», — с грустью подытожила Алена.