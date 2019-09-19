«Врачи обнадежили»: подруга Анастасии Заворотнюк сообщила, что состояние актрисы улучшилось

В минувшую среду СМИ заявили, что тяжело больная Анастасия Заворотнюк пришла в сознание. Ко всеобщей радости, эту информацию подтвердила близкая подруга актрисы.

Анастасия Заворотнюк

Вся страна с замиранием сердца следит за состоянием 48-летней Анастасии Заворотнюк. Знаменитость, у которой подозревают неоперабельную опухоль головного мозга, уже впадала в кому и страдала от начала отказа внутренних органов.

В среду СМИ стало известно, что актриса все же пришла в себя и даже стала самостоятельно дышать.

Сначала общественность сомневалась в подобной информации — все же с таким диагнозом шансы выжить у Анастасии были весьма и весьма малы.



Многие считали, что на самом деле родственники артистки решили скрывать любые подробности о ее состоянии, заверив, что на самом деле с ней все в порядке. К тому же, по слухам, сейчас к больничной палате Заворотнюк приставлена охрана, чтобы избавить семью от внезапных и назойливых визитов журналистов.



Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

К счастью, информацию об улучшении самочувствия звезды подтвердила ее близкая подруга, решившая не раскрывать прессе своего имени.

По словам женщины, она долго пыталась выйти на связь с самой Анастасией или ее пиар-директором. Лишь вчера она получила сообщение от представителя актрисы.

«Марина Потапова написала нам, что у Насти появились шансы на выздоровление, причем шансы немаленькие. Она добавила, что состояние Заворотнюк заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнадежили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за то, чтобы случилось чудо», — рассказала корреспонденту портала «Московский комсомолец» подруга звезды.

1 2 3 ... 10 Недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк пришла в сознание

Также приятельница Заворотнюк предположила, почему ее семья игнорирует многочисленные вопросы СМИ и скрывает правду о здоровье знаменитости. «Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию», — считает инсайдер.