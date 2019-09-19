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«Врачи обнадежили»: подруга Анастасии Заворотнюк сообщила, что состояние актрисы улучшилось

В минувшую среду СМИ заявили, что тяжело больная Анастасия Заворотнюк пришла в сознание. Ко всеобщей радости, эту информацию подтвердила близкая подруга актрисы. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Вся страна с замиранием сердца следит за состоянием 48-летней Анастасии Заворотнюк. Знаменитость, у которой подозревают неоперабельную опухоль головного мозга, уже впадала в кому и страдала от начала отказа внутренних органов

В среду СМИ стало известно, что актриса все же пришла в себя и даже стала самостоятельно дышать. 

Сначала общественность сомневалась в подобной информации — все же с таким диагнозом шансы выжить у Анастасии были весьма и весьма малы.

Многие считали, что на самом деле родственники артистки решили скрывать любые подробности о ее состоянии, заверив, что на самом деле с ней все в порядке. К тому же, по слухам, сейчас к больничной палате Заворотнюк приставлена охрана, чтобы избавить семью от внезапных и назойливых визитов журналистов. 

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

К счастью, информацию об улучшении самочувствия звезды подтвердила ее близкая подруга, решившая не раскрывать прессе своего имени. 

По словам женщины, она долго пыталась выйти на связь с самой Анастасией или ее пиар-директором. Лишь вчера она получила сообщение от представителя актрисы. 

«Марина Потапова написала нам, что у Насти появились шансы на выздоровление, причем шансы немаленькие. Она добавила, что состояние Заворотнюк заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнадежили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за то, чтобы случилось чудо», — рассказала корреспонденту портала «Московский комсомолец» подруга звезды. 

Также приятельница Заворотнюк предположила, почему ее семья игнорирует многочисленные вопросы СМИ и скрывает правду о здоровье знаменитости. «Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию», — считает инсайдер. 

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19 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Чего и следовало ожидать.....

  • По следам Алибасова? Пусть это действительно будет всего лишь пиар, и у Насти ничего нет. А со совестью им жить.

  • Ну а что. Официальных заявлений ни от оно не было. Народ сам напридумывали себе рак со слов всяких анонимных инсайдеров. А она может подтяжки себе какие-то сделала им липосакции. Ее даже винить не в чем, если к счастью, эту опухоль просто выдумали.

  • Выкарабкается из 4 стадии глиобластомы? Серьёзно? Неужели опять это пиар..

  • «Близкая подруга певицы»?Она актриса ведь, не певица!

  • Надеюсь, что и правда есть маленький шанс, что выкарабкается. Лишь бы только это не было внезапным "якобы улучшением" перед смертью, как бывает.

  • Гость

    По следам Алибасова? Пусть это действительно будет всего лишь пиар, и у Насти ничего нет. А со совестью им жить.

    если это шутка, то слишком жесткая. Со здоровьем так не шутят это грубо.

  • Судя по бесконечным новостям и целым статьям на одно слово о состоянии Заворотнюк, жажде сенсации, актриса должна была уже пару дней как умереть, ну очень все плохо было всё. Неувязка вышла.

  • Перед переходом, всегда улучшение.

  • Вспомнилось, как все взывали "Бари, живи", - и Бари ожил, благодаря молитвам страждущих. Чудо свершилось;))......

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