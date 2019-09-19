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СМИ вычислили предполагаемого мужа Марии Мироновой, и он оказался почти ровесником ее сына

Вот уже несколько недель в прессе активно обсуждается личная жизнь Марии Мироновой. Актриса, которая скоро станет мамой во второй раз, не раскрывает личность своего супруга, с которым, по слухам, она вместе уже несколько лет. 
Мария Миронова
Мария Миронова

В конце лета 46-летняя Мария Миронова объявила, что скоро родит второго ребенка. Артистка не раскрыла срок беременности, а также пол будущего малыша. 

Впрочем, больше всего общественность интересует не сам ребенок Марии, а его отец — многие считали, что звезда уже давно одинока. 

В Сети стало ходить множество слухов о новом избраннике артистки. Чаще всего Мироновой приписывали роман с зажиточным греческим судовладельцем, что очень сильно ее веселило. 

Мария Миронова
 

Несмотря на ажиотаж вокруг своей персоны, будущая мама по-прежнему предпочитает не распространяться о новой любви. Именно поэтому всю информацию журналисты узнают от друзей или родственников артистки. 

Так, мать Мироновой рассказала, что ее дочь уже несколько лет счастлива в браке

Недавно корреспонденты «Комсомольской правды» подняли все фотоархивы с участием Марии за последние годы и обнаружили, что на светских мероприятиях ее часто (хоть и тайком) сопровождал 27-летний театральный актер Андрей Сорока. 

«Как-то в ноябре 2017-го мы встретились на премьере фильма в Москве. Они с Андреем приехали на одной машине, припарковались подальше. А перед красной дорожкой разбежались в разные стороны — он достал телефон и усиленно фотографировал Машу с другими артистами, делая вид, что они просто приятели», — рассказал представителям издания коллега Мироновой. 

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    СМИ заподозрили, что Мария Миронова замужем за молодым актером из Екатеринбурга Андреем Сорокой
    Смотреть галерею

Как оказалось, предполагаемого избранника актрисы часто путали с ее 25-летним сыном Андреем Удаловым. Тезки действительно очень похожи друг на друга и не раз появлялись на мероприятиях вместе с Мироновой. Быть может, Сорока на самом деле близок звезде?

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19 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @mariya_mironova_actress/Instagram
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Мария Миронова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Я ничего не имею против разницы в возрасте у супругов, только если это разумная разница. 20 лет - это уже перебор, на мой взгляд: разные поколения и разный взгляд на жизнь.

  • Теперь понятно почему она его скрывала. А с сыном ее путают, потому что они и выглядят как мать и сын.

  • Молодец!Если уже так в жизни сложилось,что полюбила и создала семью с молодым мужчиной,то от такого и надо рожать.Что бы ребеночек был здоров.А когда читаешь"сенсацию"что у мужчины в 70 - 100 лет рождается наследник,то это уже даже не смешно.

  • 1,сейчас напишут,что если муж старше на 20 лет,то это самый смак))

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