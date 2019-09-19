СМИ вычислили предполагаемого мужа Марии Мироновой, и он оказался почти ровесником ее сына

Вот уже несколько недель в прессе активно обсуждается личная жизнь Марии Мироновой. Актриса, которая скоро станет мамой во второй раз, не раскрывает личность своего супруга, с которым, по слухам, она вместе уже несколько лет.

Мария Миронова

В конце лета 46-летняя Мария Миронова объявила, что скоро родит второго ребенка. Артистка не раскрыла срок беременности, а также пол будущего малыша.

Впрочем, больше всего общественность интересует не сам ребенок Марии, а его отец — многие считали, что звезда уже давно одинока.

В Сети стало ходить множество слухов о новом избраннике артистки. Чаще всего Мироновой приписывали роман с зажиточным греческим судовладельцем, что очень сильно ее веселило.

Несмотря на ажиотаж вокруг своей персоны, будущая мама по-прежнему предпочитает не распространяться о новой любви. Именно поэтому всю информацию журналисты узнают от друзей или родственников артистки.

Недавно корреспонденты «Комсомольской правды» подняли все фотоархивы с участием Марии за последние годы и обнаружили, что на светских мероприятиях ее часто (хоть и тайком) сопровождал 27-летний театральный актер Андрей Сорока.



«Как-то в ноябре 2017-го мы встретились на премьере фильма в Москве. Они с Андреем приехали на одной машине, припарковались подальше. А перед красной дорожкой разбежались в разные стороны — он достал телефон и усиленно фотографировал Машу с другими артистами, делая вид, что они просто приятели», — рассказал представителям издания коллега Мироновой.



1 2 3 ... 10 СМИ заподозрили, что Мария Миронова замужем за молодым актером из Екатеринбурга Андреем Сорокой

Как оказалось, предполагаемого избранника актрисы часто путали с ее 25-летним сыном Андреем Удаловым. Тезки действительно очень похожи друг на друга и не раз появлялись на мероприятиях вместе с Мироновой. Быть может, Сорока на самом деле близок звезде?