Ирина Шейк, Наталья Османн, леди Китти Спенсер и другие звезды на модной вечеринке в Милане

В рамках Недели моды в Милане состоялась вечеринка по случаю 20-летия Vogue Japan. Такое мероприятие не могло остаться незамеченным, и в назначенный час селебрити заполонили пурпурную ковровую дорожку.

17 сентября стартовала Неделя моды в Милане, и в рамках этого масштабного события состоялось торжество в честь 20-летия японской версии журнала Vogue. Среди приглашенных звезд особенно выделялась Ирина Шейк. 33-летняя бывшая возлюбленная Брэдли Купера появилась в шелковой рубашке с узнаваемым принтом Versace и в черной мини-юбке с разрезом на бедре. Образ городской хищницы модель дополнила леопардовыми сапогами-ботфортами и крошечным черным клатчем.

Вечеринку посетила и наша соотечественница Наталья Османн. Для торжественного мероприятия она выбрала струящееся платье персикового оттенка с широкими рукавами и высоким воротником. На шее знаменитости сияло золотое колье. С собой Наталья взяла черную сумку на цепочке.

На мероприятии появилась и гостья из туманного Альбиона. Леди Китти Спенсер, 28-летняя племянница принцессы Дианы, выбрала пасторальное кружевное платье с вышитыми розами. К нему она подобрала крупные серьги, розовый клатч и необычное кольцо в виде человеческого глаза.

Удивила всех болливудская актриса Приянка Чопра. 37-летняя звезда вышла в свет в черном полосатом костюме, чем вызвала ассоциации с героиней нуарных фильмов. Идеально уложенные локоны и алая помада прекрасно дополнили лук.

Также на вечеринку пришли модели Стелла Максвелл и Ясмина Муратович, актриса Кэт Грэхем, креативный консультант японского Vogue Анна Делло Руссо и другие звезды.