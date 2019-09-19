Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Юлию Барановскую подловили во время жарких поцелуев с младшим солистом «Иванушек International»

34-летняя телеведущая и 36-летний Кирилл Туриченко устали скрываться и наконец заявили миру о своих чувствах! Пару застали за нежными поцелуями на дне рождения общего знакомого.
Юлия Барановская
Юлия Барановская

Юлия Барановская и Кирилл Туриченко вместе появились на дне рождения продюсера Артема Сорокина. Вечеринка состоялась в караоке-клубе «Синематограф». В течение всего вечера Юлия и Кирилл сидели за одним столом, обнимались и целовались, ни от кого не прячась.

Юлия Барановская, Кирилл Туриченко
Юлия Барановская и Кирилл Туриченко

Слухи о романе телеведущей и солиста «Иванушек International» ходили уже давно: Юлия присутствовала на праздновании дня рождения певца и нередко появлялась в его компании на мероприятиях, но пара никак не комментировала подозрения прессы. 

Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко
Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко

Наконец, 18 сентября, в компании своих друзей пара дала волю чувствам, и тут уже ни у кого не осталось сомнений: Юлия Барановская и Кирилл Туриченко — новая звездная пара российского шоу-бизнеса! Впрочем, официальных заявлений от знаменитостей еще не поступало, так что пока их роман — всего лишь домыслы.

  • Кирилл Туриченко, Юлия Барановская
    1 2 3 4 5 6 7
    Юлия Барановская появилась в компании Кирилла Туриченко на дне рождения общего друга
    Смотреть галерею

12 сентября телеведущая заинтриговала подписчиков своей фотографией в свадебном платье. Кто знает, может, Юлия Барановская действительно собирается замуж? 

Перейти к обсуждению 1


19 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kirillturichenko, @baranovskaya_tv/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Юлия Барановская

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • зачем ему достаточно молодому пацану баба с детьми и таким прошлым

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.