СМИ: Юлию Барановскую подловили во время жарких поцелуев с младшим солистом «Иванушек International»

34-летняя телеведущая и 36-летний Кирилл Туриченко устали скрываться и наконец заявили миру о своих чувствах! Пару застали за нежными поцелуями на дне рождения общего знакомого.

Юлия Барановская

Юлия Барановская и Кирилл Туриченко вместе появились на дне рождения продюсера Артема Сорокина. Вечеринка состоялась в караоке-клубе «Синематограф». В течение всего вечера Юлия и Кирилл сидели за одним столом, обнимались и целовались, ни от кого не прячась.

Юлия Барановская и Кирилл Туриченко

Слухи о романе телеведущей и солиста «Иванушек International» ходили уже давно: Юлия присутствовала на праздновании дня рождения певца и нередко появлялась в его компании на мероприятиях, но пара никак не комментировала подозрения прессы.

Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко

Наконец, 18 сентября, в компании своих друзей пара дала волю чувствам, и тут уже ни у кого не осталось сомнений: Юлия Барановская и Кирилл Туриченко — новая звездная пара российского шоу-бизнеса! Впрочем, официальных заявлений от знаменитостей еще не поступало, так что пока их роман — всего лишь домыслы.

1 2 3 4 5 6 7 Юлия Барановская появилась в компании Кирилла Туриченко на дне рождения общего друга

12 сентября телеведущая заинтриговала подписчиков своей фотографией в свадебном платье. Кто знает, может, Юлия Барановская действительно собирается замуж?