СМИ: Юлию Барановскую подловили во время жарких поцелуев с младшим солистом «Иванушек International»

Юлия Барановская и Кирилл Туриченко вместе появились на дне рождения продюсера Артема Сорокина. Вечеринка состоялась в караоке-клубе «Синематограф». В течение всего вечера Юлия и Кирилл сидели за одним столом, обнимались и целовались, ни от кого не прячась.
Слухи о романе телеведущей и солиста «Иванушек International» ходили уже давно: Юлия присутствовала на праздновании дня рождения певца и нередко появлялась в его компании на мероприятиях, но пара никак не комментировала подозрения прессы.
Наконец, 18 сентября, в компании своих друзей пара дала волю чувствам, и тут уже ни у кого не осталось сомнений: Юлия Барановская и Кирилл Туриченко — новая звездная пара российского шоу-бизнеса! Впрочем, официальных заявлений от знаменитостей еще не поступало, так что пока их роман — всего лишь домыслы.
12 сентября телеведущая заинтриговала подписчиков своей фотографией в свадебном платье. Кто знает, может, Юлия Барановская действительно собирается замуж?