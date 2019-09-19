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Стало известно, как Александр Кокорин и Павел Мамаев провели первый день на воле

Не успели футболисты вернуться в Москву, как немедленно очутились в центре внимания. Появились известия о том, чем занимались Александр Кокорин и Павел Мамаев в свой первый день на свободе.
Александр Кокорин, Дарья Валитова

Телеграм-канал Mash сообщил, что Александр Кокорин не остался дома, возвратившись в Москву. Футболист и его супруга Дарья Валитова встретились со своими друзьями — семьей известного клипмейкера Павла Худякова — и устроили настоящий пир в одном из столичных ресторанов. В меню были всевозможные мясные блюда, а на десерт — восточные сладости кнафе и баклава. 

Славная компания пообедала на 73 тысячи рублей и получила двадцатипроцентную скидку.

На следующий день Александра Кокорина ждали съемки для «Зенит ТВ», поэтому они с супругой отправились в центр Москвы. После того, как футболист дал свое первое интервью после освобождения, их с Дарьей ждала неспешная прогулка по Столешникову переулку. Там они заглянули в бутик Louis Vuitton. Видимо, за время заключения Александр сильно соскучился по богемному образу жизни.

Александр Кокорин, Дарья Валитова, Павел Мамаев, Алана Мамаева

Примечательно, что старые друзья провели весь день порознь. Пока Кокорин, уставший от непритязательной тюремной еды, баловал себя деликатесами в ресторане, Павел Мамаев праздновал свой день рождения вместе с семьей. Его супруга Алана ранее назвала освобождение мужа «лучшим подарком» из всех возможных. 

Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев были отправлены за решетку из-за драки в одном из столичных ресторанов. 17 сентября они оба были освобождены условно-досрочно за примерное поведение. 

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19 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @alana_mamaeva, @dariavalitova, @svetcox/Instagram, Getty Images, Станислав Красильников/ТАСС
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Александр Кокорин, Павел Мамаев

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какая прелесть, не успел освободиться как побежал себя радовать в Louis VuittonГорбатого могила исправит

  • Отчим Кокорина наехал журналисту машиной на ногу и даже не вышел извинится. И у девушки журналистки забрал телефон, все его просили отдать телефон, даже сотрудник колонии. Вся семья себя ведет очень неадекватно.

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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