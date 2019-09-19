Саша Зверева откровенно перечислила все минусы и проблемы своей большой и внешне идеальной семьи

Многодетная мама Саша Зверева восхищает своим умением совмещать семью и карьеру. Иногда фолловерам кажется, что картинка в Инстаграме, которую им показывает певица, выглядит чересчур идеально. Звезда поспешила разуверить своих подписчиков.

Саша Зверева часто делится со своими фолловерами мгновениями из жизни, показывая возлюбленного Дэна и троих детей — Василису, Макара и Льва. Из-за этого у подписчиков сложилось ощущение, что ее семья лишена всяких изъянов. Но в своей последней публикации в социальных сетях знаменитость рассказала, что фолловеры сильно заблуждаются.

18 сентября Саша Зверева разместила в Инстаграме серию забавных фотографий со своим старшим сыном Макаром. Под снимками она и рассказала о проблемах большой семьи. Одной из них 38-летняя певица считает разницу во вкусах. Саше приходится помнить, кто что любит, и отчаянно изощряться в кулинарии.

«Приготовить на семью обед — это, значит, приготовить 5 разных блюд: Леве — суп из чечевицы с подмешанным туда шпинатом на ягнячьем бульоне, вываренном почти сутки на медленном огне; Макару — лосось с овощным салатом; Васе спагетти с томатным соусом и с фаршем из индейки; маме Саше — зеленую плошку салата с кейлом, ростками, авокадо и орешками; Дэну — запеченный желтохвостик с цветной капустой и сквошем. Пожалуй, единственное, что совпадет хотя бы у троих из пяти — это бутер с икрой».

Другой семейной бедой Зверева назвала зависимость Макара от компьютерных игр. Она старается отвлекать сына, но иногда сталкивается с его плохим настроением.

Не без недостатков и сама Саша. По ее собственному признанию, она — законченный шопоголик. Певица постоянно покупает новые вещи и даже приобрела 200 плечиков. Правда, и их уже мало для стремительно растущего гардероба звезды.

1 2 3 ... 9 Певица Саша Зверева часто показывает в Инстаграме свою большую семью

Более того, в самом финале своего длинного поста Саша намекнула, что и это не все минусы ее большой семьи. Кажется, ее фолловеров ждет еще одно откровение.