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Саша Зверева откровенно перечислила все минусы и проблемы своей большой и внешне идеальной семьи

Многодетная мама Саша Зверева восхищает своим умением совмещать семью и карьеру. Иногда фолловерам кажется, что картинка в Инстаграме, которую им показывает певица, выглядит чересчур идеально. Звезда поспешила разуверить своих подписчиков.
Саша Зверева, Дэн, Василиса, Макар, Лев

Саша Зверева часто делится со своими фолловерами мгновениями из жизни, показывая возлюбленного Дэна и троих детей — Василису, Макара и Льва. Из-за этого у подписчиков сложилось ощущение, что ее семья лишена всяких изъянов. Но в своей последней публикации в социальных сетях знаменитость рассказала, что фолловеры сильно заблуждаются.

18 сентября Саша Зверева разместила в Инстаграме серию забавных фотографий со своим старшим сыном Макаром. Под снимками она и рассказала о проблемах большой семьи. Одной из них 38-летняя певица считает разницу во вкусах. Саше приходится помнить, кто что любит, и отчаянно изощряться в кулинарии. 

«Приготовить на семью обед — это, значит, приготовить 5 разных блюд: Леве — суп из чечевицы с подмешанным туда шпинатом на ягнячьем бульоне, вываренном почти сутки на медленном огне; Макару — лосось с овощным салатом; Васе спагетти с томатным соусом и с фаршем из индейки; маме Саше — зеленую плошку салата с кейлом, ростками, авокадо и орешками; Дэну — запеченный желтохвостик с цветной капустой и сквошем. Пожалуй, единственное, что совпадет хотя бы у троих из пяти — это бутер с икрой».
Саша Зверева, Василиса, Макар, Лев

Другой семейной бедой Зверева назвала зависимость Макара от компьютерных игр. Она старается отвлекать сына, но иногда сталкивается с его плохим настроением. 

Не без недостатков и сама Саша. По ее собственному признанию, она — законченный шопоголик. Певица постоянно покупает новые вещи и даже приобрела 200 плечиков. Правда, и их уже мало для стремительно растущего гардероба звезды.

Более того, в самом финале своего длинного поста Саша намекнула, что и это не все минусы ее большой семьи. Кажется, ее фолловеров ждет еще одно откровение.

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19 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @sashazvereva/Instagram
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Саша Зверева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Когда то тайское тряпье продавала сейчас продаёт «ценные советы». Ох уж это стадное чувство ценности человека с большими циферками в подписчиках . На деле носит парик и не так уж счастлива

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