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Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпрома»

Этой зимой стало известно, что победительнице шестого сезона шоу «Холостяк» Дарье Клюкиной сделал предложение один весьма состоятельный мужчина. 19 сентября знаменитость сообщила, что они с возлюбленным наконец стали мужем и женой. 

В конце зимы 25-летняя Дарья Клюкина сообщила поклонникам, что скоро выйдет замуж. Избранником инстадивы стал 39-летний Владимир Чопов, который занимает высокую должность в компании «Газпром-Медиа». 

Такая новость сильно удивила общественность, ведь только недавно Дарья победила в шестом сезоне шоу «Холостяк» и встречалась с Егором Кридом.

Увы, в скором времени после окончания программы пара рассталась. Клюкина не афиширует подробности своих новых отношений и не рассказывает, когда Чопов сделал ей предложение. 

19 сентября Дарья и Владимир официально узаконили свои отношения. Пара расписалась в Тушинском ЗАГСе Москвы, пригласив на событие только самых родных и близких. 

По слухам, через несколько недель влюбленные устроят роскошную свадебную церемонию в Италии. 

Клюкина весьма оригинально подошла к подвенечному гардеробу и пришла в ЗАГС в белоснежном брючном костюме. Вероятно, девушка примерит свадебное платье, купленное в Париже, уже на самом торжестве. 

Интернет-пользователи поздравили Дарью и ее избранника с важным событием и отметили, что они очень удачно выбрали день для заключения брака. «19.09.19 — получается, это зеркальная дата», — заметила одна из подписчиц Клюкиной. 

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19 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @klyukina_d/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, ТНТ/Youtube.com
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Дарья Клюкина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Товар нашёл покупателя😁

  • Да какой он состоятельный? Топ на зарплате. В Газпроме зарплаты небольшие. Ну лям. Вообще ни о чем

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