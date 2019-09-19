Этой зимой стало известно, что победительнице шестого сезона шоу «Холостяк» Дарье Клюкиной сделал предложение один весьма состоятельный мужчина. 19 сентября знаменитость сообщила, что они с возлюбленным наконец стали мужем и женой.

В конце зимы 25-летняя Дарья Клюкина сообщила поклонникам, что скоро выйдет замуж. Избранником инстадивы стал 39-летний Владимир Чопов, который занимает высокую должность в компании «Газпром-Медиа».

Такая новость сильно удивила общественность, ведь только недавно Дарья победила в шестом сезоне шоу «Холостяк» и встречалась с Егором Кридом.

Увы, в скором времени после окончания программы пара рассталась. Клюкина не афиширует подробности своих новых отношений и не рассказывает, когда Чопов сделал ей предложение.

19 сентября Дарья и Владимир официально узаконили свои отношения. Пара расписалась в Тушинском ЗАГСе Москвы, пригласив на событие только самых родных и близких.

По слухам, через несколько недель влюбленные устроят роскошную свадебную церемонию в Италии.

Клюкина весьма оригинально подошла к подвенечному гардеробу и пришла в ЗАГС в белоснежном брючном костюме. Вероятно, девушка примерит свадебное платье, купленное в Париже, уже на самом торжестве.

1 2 3 ... 10 Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпрома» Владимира Чопова

Интернет-пользователи поздравили Дарью и ее избранника с важным событием и отметили, что они очень удачно выбрали день для заключения брака. «19.09.19 — получается, это зеркальная дата», — заметила одна из подписчиц Клюкиной.