Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпрома»

В конце зимы 25-летняя Дарья Клюкина сообщила поклонникам, что скоро выйдет замуж. Избранником инстадивы стал 39-летний Владимир Чопов, который занимает высокую должность в компании «Газпром-Медиа».
Увы, в скором времени после окончания программы пара рассталась. Клюкина не афиширует подробности своих новых отношений и не рассказывает, когда Чопов сделал ей предложение.
19 сентября Дарья и Владимир официально узаконили свои отношения. Пара расписалась в Тушинском ЗАГСе Москвы, пригласив на событие только самых родных и близких.
Клюкина весьма оригинально подошла к подвенечному гардеробу и пришла в ЗАГС в белоснежном брючном костюме. Вероятно, девушка примерит свадебное платье, купленное в Париже, уже на самом торжестве.
Интернет-пользователи поздравили Дарью и ее избранника с важным событием и отметили, что они очень удачно выбрали день для заключения брака. «19.09.19 — получается, это зеркальная дата», — заметила одна из подписчиц Клюкиной.