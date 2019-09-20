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Кудрявое чудо: Максим Виторган нежничает с сестрой, которая младше него на 46 лет

Отец Максима Виторгана опубликовал снимки с дня рождения сына. Больше всего фолловеров актера умилило семейное фото: 47-летний именинник и его годовалая сестра Этель.
Виторган

10 сентября Максим Виторган отметил день рождения — актеру, бывшему супругу Ксении Собчак и завидному жениху, которого уже прибрала к рукам Нино Нинидзе, исполнилось 47 лет.

Поклонники артиста умирали от любопытства — с кем же Максим проведет этот праздничный день. Кто-то был уверен, что рядом с Виторганом будет Ксения Собчак — несмотря на развод, она поздравила экс-супруга в соцсетях и назвала его «лучшим папой». Другие же утверждали, что Максим предпочтет общество своей возлюбленной Нино Нинидзе. И оказались правы!

Фотоотчет с праздника опубликовал Эммануил Виторган — папа Максима. 

Гостями довольно скромного мероприятия стали близкие друзья именинника: Михаил Шац (он, кстати, теперь активно развивается как стендап-комик), «король Твиттера» Дмитрий Маликов, Камиль Ларин, Александр Нестеров и другие.  

С музыкальным подарком на сцене выступила Нино — девушка активно занимается вокалом, а не только играет в кино.

Эммануил Гедеонович пришел поздравить сына вместе с женой Ириной и маленькой дочкой Этель, которой всего полтора года.

Этель и Максим Виторган
Этель и Максим Виторган

Виторган-старший выложил трогательное фото Максима и Этель, которое привело Инстаграм в восторг: редко когда увидишь брата и сестру с разницей в 46 лет. 

«Очень трогательно и нежно!», «Счастье иметь таких детей, глаз не оторвать», «Кудрявое чудо», — писали в комментариях.

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20 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @emmanuil_vitorgan, @mvitorgan/Instagram
Теги

Эммануил Виторган, Максим Виторган

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Все это ужасно. И 46 лет разницы и самокоронация бездарного маликова

  • Максим очень потрепано выглядит. Пьет чтоли? Завязывать надо. Выглядят одногодками с папой...

  • Папка начудил, а максимка воспитывать будет...

  • Нино такого хорошего мужа променяла на этого "вождя краснокожих"

  • Гость

    Папка начудил, а максимка воспитывать будет...

    не тудет. там денег мамы девочки хватит на все

  • Брат годится в дедушки своей сестре.

  • сборище фриков. а нине лучше не петь

  • Гость

    Все это ужасно. И 46 лет разницы...

    Да уж... так неестественно( И девочка-то ничем не виновата. Не дай бог Максим так же будет заводить детей до 80 лет, как папочка.Кто-то тут писал, что "новая" Виторгана хорошо поёт:) Ну, не знаю... может быть этот "товар" на особого любителя:) И как-то хвалёная её "красота" куда-то делась... Она, наверное, только с определённых ракурсов видна.Все странные(

  • Такая хорошая малышка. Дети, только с позволения Божьего, так что, не надо тут, старые не старые.

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