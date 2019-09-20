Кудрявое чудо: Максим Виторган нежничает с сестрой, которая младше него на 46 лет

Отец Максима Виторгана опубликовал снимки с дня рождения сына. Больше всего фолловеров актера умилило семейное фото: 47-летний именинник и его годовалая сестра Этель.

10 сентября Максим Виторган отметил день рождения — актеру, бывшему супругу Ксении Собчак и завидному жениху, которого уже прибрала к рукам Нино Нинидзе, исполнилось 47 лет.

Поклонники артиста умирали от любопытства — с кем же Максим проведет этот праздничный день. Кто-то был уверен, что рядом с Виторганом будет Ксения Собчак — несмотря на развод, она поздравила экс-супруга в соцсетях и назвала его «лучшим папой». Другие же утверждали, что Максим предпочтет общество своей возлюбленной Нино Нинидзе. И оказались правы!

Фотоотчет с праздника опубликовал Эммануил Виторган — папа Максима.

Гостями довольно скромного мероприятия стали близкие друзья именинника: Михаил Шац (он, кстати, теперь активно развивается как стендап-комик), «король Твиттера» Дмитрий Маликов, Камиль Ларин, Александр Нестеров и другие.

С музыкальным подарком на сцене выступила Нино — девушка активно занимается вокалом, а не только играет в кино.

Эммануил Гедеонович пришел поздравить сына вместе с женой Ириной и маленькой дочкой Этель, которой всего полтора года.

Этель и Максим Виторган

Виторган-старший выложил трогательное фото Максима и Этель, которое привело Инстаграм в восторг: редко когда увидишь брата и сестру с разницей в 46 лет.

«Очень трогательно и нежно!», «Счастье иметь таких детей, глаз не оторвать», «Кудрявое чудо», — писали в комментариях.