«Это был ад»: детей из России ошпарили горящим маслом на отдыхе в Турции

Будто злой рок преследует россиян на турецких курортах. Стало известно о кошмарном несчастном случае, произошедшем с маленькими екатеринбуржцами во время ужина в отеле.

Ничто не предвещало беды. Постояльцы одной из гостиниц в турецком поселке Кестель ждали невероятного шоу от местного повара. Тот должен был продемонстрировать свое искусство на финальном ужине и вызвать сотни восхищенных вздохов. В результате же он услышал только испуганные крики. В результате ошибки горе-кулинара восемь человек получили ожоги горящим маслом.

Среди пострадавших было двое детей из Екатеринбурга. Мальчики 3,5 и 10 лет вопили от боли и страха, их одежда пылала, пока взрослые пытались хоть как-то помочь. Юных екатеринбуржцев сразу же отправили в местную больницу.

«Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаемся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — рассказал отец детей порталу E1.ru

Ужасное происшествие родитель сравнил с адом. При этом он отметил, что спасать мальчиков ринулись немцы и голландцы, в то время как постояльцы-россияне снимали все происходящее на свои смартфоны.

В настоящее время дети находятся в одной из турецких клиник. Отец уже рассказал о текущем состоянии сыновей:

«Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребенок от плача захлебывался».



Все расходы по оплате медицинских услуг, в том числе, и тех, которые будут оказаны уже в России, взял на себя отель, признавший всю вину.

Напомним, что летом в Турции погибла 12-летняя Алиса Адамова, которую засосало в трубу в бассейне. Также известно о смерти 16-летней россиянки, захлебнувшейся в воде.