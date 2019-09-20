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«Это был ад»: детей из России ошпарили горящим маслом на отдыхе в Турции

Будто злой рок преследует россиян на турецких курортах. Стало известно о кошмарном несчастном случае, произошедшем с маленькими екатеринбуржцами во время ужина в отеле.

Ничто не предвещало беды. Постояльцы одной из гостиниц в турецком поселке Кестель ждали невероятного шоу от местного повара. Тот должен был продемонстрировать свое искусство на финальном ужине и вызвать сотни восхищенных вздохов. В результате же он услышал только испуганные крики. В результате ошибки горе-кулинара восемь человек получили ожоги горящим маслом.

Среди пострадавших было двое детей из Екатеринбурга. Мальчики 3,5 и 10 лет вопили от боли и страха, их одежда пылала, пока взрослые пытались хоть как-то помочь. Юных екатеринбуржцев сразу же отправили в местную больницу.

«Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаемся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — рассказал отец детей порталу E1.ru.

Ужасное происшествие родитель сравнил с адом. При этом он отметил, что спасать мальчиков ринулись немцы и голландцы, в то время как постояльцы-россияне снимали все происходящее на свои смартфоны.

В настоящее время дети находятся в одной из турецких клиник. Отец уже рассказал о текущем состоянии сыновей:

«Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребенок от плача захлебывался».

Все расходы по оплате медицинских услуг, в том числе, и тех, которые будут оказаны уже в России, взял на себя отель, признавший всю вину.

Напомним, что летом в Турции погибла 12-летняя Алиса Адамова, которую засосало в трубу в бассейне. Также известно о смерти 16-летней россиянки, захлебнувшейся в воде.

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20 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какой кошмар, бедные дети( И вот она правда жизни, снимать на телефон ради лайков и подписчиков. Мы однажды стали свидетелем аварии на дороге, девушка вышла на встречку и уходя от столкновения, улетела в кювет, ее машина несколько раз перевернулась. Около 4 лет назад. Много машин остановилось, многие пытались помочь, но были и те, кто снимал на видео, как ее вытаскивали, а потом когда ее положили, подошли поближе снять крупным планом окровавленное лицо. Пришлось даже отгонять их в грубой форме.

  • Реально какой-то заказ на Турцию. Больше нигде никаких происшествий с русскими детьми? Включая саму Россию? Где только тонут каждое лето несколько сотен детей.

  • Родители, дети- это наше испытание. Мы должны ежесекундно быть, следить, смотреть. Там где горячо, высоко- или оберегайте их, или не водите их туда. Если залезли в воду, прям вот рядом будьте. Не надо расслабляться, вы поехали на отдых, но ваши маленькие дети все так же нуждаются в присмотре..как можно находиться рядом там, где огонь, масло и какие акробатические трюки со всем этим.

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