«Это был ад»: детей из России ошпарили горящим маслом на отдыхе в Турции

Ничто не предвещало беды. Постояльцы одной из гостиниц в турецком поселке Кестель ждали невероятного шоу от местного повара. Тот должен был продемонстрировать свое искусство на финальном ужине и вызвать сотни восхищенных вздохов. В результате же он услышал только испуганные крики. В результате ошибки горе-кулинара восемь человек получили ожоги горящим маслом.
Среди пострадавших было двое детей из Екатеринбурга. Мальчики 3,5 и 10 лет вопили от боли и страха, их одежда пылала, пока взрослые пытались хоть как-то помочь. Юных екатеринбуржцев сразу же отправили в местную больницу.
Ужасное происшествие родитель сравнил с адом. При этом он отметил, что спасать мальчиков ринулись немцы и голландцы, в то время как постояльцы-россияне снимали все происходящее на свои смартфоны.
В настоящее время дети находятся в одной из турецких клиник. Отец уже рассказал о текущем состоянии сыновей:
Все расходы по оплате медицинских услуг, в том числе, и тех, которые будут оказаны уже в России, взял на себя отель, признавший всю вину.
Напомним, что летом в Турции погибла 12-летняя Алиса Адамова, которую засосало в трубу в бассейне. Также известно о смерти 16-летней россиянки, захлебнувшейся в воде.