Друзья Анастасии Заворотнюк раскрыли новые подробности болезни актрисы

Новости о состоянии здоровья 48-летней Анастасии Заворотнюк появляются чуть ли не каждый час: как обнадеживающие , так и удручающие. Ясно только то, что ничего не ясно. «Комсомольская правда» публикует новые подробности о том, как актриса борется с раком.

Анастасия Заворотнюк

Сейчас Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга в одной из столичных клиник. Семья артистки до сих пор не сделала официального заявления, а это значит, что журналисты всеми возможными способами пытаются выяснить, что же на самом деле происходит с любимой «няней Викой».

Информация поступает крайне противоречивая. Одни источники утверждают, что у Заворотнюк, находящейся в коме, отказывают органы, а дышать самостоятельно она уже не в состоянии. Другие, напротив, утверждают, что Анастасия в сознании и дышит сама.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Новые подробности о здоровье любимой актрисы раскрыли «Комсомольской правде» друзья Заворотнк, сделав это, впрочем, анонимно.

«За год до беременности Настя прошла в элитном медцентре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть. Она прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов», — поведал изданию инсайдер.

Отметим, что в эфире передачи «Пусть говорят» несколько дней назад врач-онколог Сергей Поликарпов заявил, что ЭКО (которое, по слухам, сделала Анастасия, чтобы забеременеть) никак не может повлиять на развитие раковой опухоли. Однако если в организме уже есть раковые клетки, то они начинают увеличиваться намного быстрее после гормональной терапии, которая предшествует ЭКО.

Коллеги Заворотнюк теорию о гормонах косвенно подтверждают. Правда, по их словам, ЭКО тут ни при чем: «Кто-то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать. В любом случае, не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь».

1 2 3 ... 10 Друзья Анастасии Заворотнюк раскрыли подробности ее заболевания

Добавим, что, по словам друзей артистки, сейчас ей стало лучше. «Появилась надежда на выздоровление. С Настей работают лучшие нейрохирурги России. Они осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше», — поделились приятели Заворотнюк.