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Друзья Анастасии Заворотнюк раскрыли новые подробности болезни актрисы

Новости о состоянии здоровья 48-летней Анастасии Заворотнюк появляются чуть ли не каждый час: как обнадеживающие, так и удручающие. Ясно только то, что ничего не ясно. «Комсомольская правда» публикует новые подробности о том, как актриса борется с раком.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Сейчас Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга в одной из столичных клиник. Семья артистки до сих пор не сделала официального заявления, а это значит, что журналисты всеми возможными способами пытаются выяснить, что же на самом деле происходит с любимой «няней Викой».

Информация поступает крайне противоречивая. Одни источники утверждают, что у Заворотнюк, находящейся в коме, отказывают органы, а дышать самостоятельно она уже не в состоянии. Другие, напротив, утверждают, что Анастасия в сознании и дышит сама.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Новые подробности о здоровье любимой актрисы раскрыли «Комсомольской правде» друзья Заворотнк, сделав это, впрочем, анонимно.

«За год до беременности Настя прошла в элитном медцентре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть. Она прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов», — поведал изданию инсайдер.

Отметим, что в эфире передачи «Пусть говорят» несколько дней назад врач-онколог Сергей Поликарпов заявил, что ЭКО (которое, по слухам, сделала Анастасия, чтобы забеременеть) никак не может повлиять на развитие раковой опухоли. Однако если в организме уже есть раковые клетки, то они начинают увеличиваться намного быстрее после гормональной терапии, которая предшествует ЭКО.

Коллеги Заворотнюк теорию о гормонах косвенно подтверждают. Правда, по их словам, ЭКО тут ни при чем: «Кто-то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать. В любом случае, не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь».

Добавим, что, по словам друзей артистки, сейчас ей стало лучше. «Появилась надежда на выздоровление. С Настей работают лучшие нейрохирурги России. Они осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше», — поделились приятели Заворотнюк.

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20 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Нарушение неприкосновенности частной жизни - Статья 137 УК РФ.

  • как же вы достали

  • Отличные друзья, молодцы

  • ну о какой ее беременности вы все пишете?!))))))

  • И коню понятно, что из=за гормонов и ребенка.

  • Какое выздоровление при глиобластоме? Это все равно смерть. Через год или через два. Необратимая ситуация. Ну никак нельзя ее убрать и прооперировать. Это опухоль, которая распространяется по всему головному мозгу. С ней только 100% смертность, к сожалению.

  • Гость

    Нарушение неприкосновенности частной жизни - Статья 137 УК РФ.

    Очень хорошо. Будем всем Вуманом сами подавать заявление в полицию или подождем, пока Заворотнюк это сделает?

  • Гость

    Какое выздоровление при глиобластоме? Это все равно смерть. Через год или через два. Необратимая ситуация. Ну никак нельзя ее убрать и прооперировать. Это опухоль, которая распространяется по всему головному мозгу. С ней только 100% смертность, к сожалению.

    а у неё действительно глиобластома? официально никто так и неё подтвердил, что это правда. так что не надо человека заживо хоронить.

  • Ну чего вы лезете к человеку???? "Друзья" называется(((

  • Гость

    а у неё действительно глиобластома? официально никто так и неё подтвердил, что это правда. так что не надо человека заживо хоронить.

    Нет у нее ничего. Держу пари, что она через пару дней будет делать удивленные глаза и возмущаться тем, какие журналисты непорядочные люди.

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