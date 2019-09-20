Катя Гордон выпустила песню для сильных и независимых женщин

На днях Катя Гордон представила трек «Любовь на выбывание». Как признается сама знаменитость, композиция должна вселить в женщин уверенность и ощущение собственной значимости.

Катя Гордон



В этом сентябре Катя Гордон пообещала своим поклонникам несколько премьер и не обманула! «Поиграем в любовь. Кто кого и что будет? Пистолеты заряжены, в каждом по пуле», — предлагает Катя Гордон в новой песне «Любовь на выбывание». По словам самой исполнительницы, эта композиция про страстные отношения, но отношения больные: «Любовь на выбывание, в которой выживет один... а может погибнут оба».



В силу своей профессиональной деятельности (Катя — успешный юрист) Гордон часто сталкивается с, казалось бы, безвыходными ситуациями, в которые попадают женщины: мужья не платят алименты, увозят детей и не дают с ними видеться, мстят... Однако знаменитость знает одно: нужно бороться до конца.

Катя Гордон

«И могло бы быть проще: телевизор, обои, ты приходишь с работы, я готовлю жаркое. Но похоже, что мы ненормальны с тобою, и никто не сдается без последнего боя», — поет Катя.

«И хочется мира и понимания, но это любовь на выбывание», — звучат слова новой песни.

1 2 3 ... 10 Катя Гордон — настоящая русская женщина: и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и дело в суде выиграет

Автором текста и композитором выступила сама Екатерина. Новый сингл уже можно скачать, а 25 октября услышать его исполнение вживую на сольном концерте Гордон в «Известия Hall».