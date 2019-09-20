Виктория Дайнеко показала скромную грудь и выпирающие ребра, призвав подписчиков помочь ей с выбором купальника

Виктория Дайнеко не стесняется своей фигуры. На днях она опубликовала в Инстаграме фото почти без одежды — на звезде красовалось лишь миниатюрное бикини.

Комментарии в Инстаграме 32-летней Виктории Дайнеко по поводу ее фигуры — это отдельный вид искусства. То певица, по мнению подписчиков, слишком худая, то слишком полная, то целлюлит у нее есть, то ребра торчат... Увлекательное чтиво.

Сама Виктория к своей фигуре и ее комментаторам относится спокойно и открыто рассуждает о своих недостатках. Так, по словам звезды, «умные весы» выявили у нее «скрытое ожирение», а целлюлит и правда имеет место быть.

Зато у Дайнеко красивая талия — и ее грех не показать. На днях выпускница «Фабрики звезд» опубликовала два фото из примерочной в разных купальниках и попросила фолловеров помочь ей сделать нелегкий выбор. «Не, ну все-таки давайте выберем уже купальник? Первый или второй?» — обратилась она к подписчикам.

Интернет-пользователи, отметим, почти единогласно выбрали второй (оранжевый) вариант. Правда, многие заметили, что оба купальника «как-то не очень» и лучше поискать что-то другое.

Также в комментариях не забыли упомянуть, что у Вики очень маленькая грудь. Дайнеко сама об этом знает и нисколько не стесняется своих миниатюрных размеров. Более того, певица часто демонстрирует свои формы и подчеркивает их весьма откровенными нарядами.

1 2 3 4 5 6 7 Виктория Дайнеко часто делится весьма откровенными фотографиями

Отметим, недавно Дайнеко рассказала, что своей «выпуклой» попой она обязана не приседаниям и тренажерному залу, а генам. «Она (попа) в свое время меня вынудила уйти из балетной школы. Мешает», — сообщила Дайнеко.