Пока лицо Рене Зеллвегер становится все менее узнаваемым, ее тело превращается в шедевр стройности и подтянутости

Рене Зеллвегер часто удивляет поклонников неожиданными трансформациями во внешности. Она то полнеет, то сбрасывает вес, и каждый новый выход 50-летней актрисы в свет становится предметом для обсуждений.

19 сентября в Лондоне состоялась премьера биографического фильма «Джуди». Картина посвящена последним годам жизни кинодивы Джуди Гарленд, обладательницы «Золотого глобуса» и мамы Лайзы Миннелли. Наиболее известной ролью актрисы была Дороти в ленте «Волшебник страны Оз».

В фильме «Джуди» рассказано о том, какие события привели одну из величайших актрис Голливуда к трагической гибели. Гарленд умерла всего через две недели после своего 47-летия.

Звездой вечера стала Рене Зеллвегер, сыгравшая главную роль в байопике. Она появилась на ковровой дорожке в алом шелковом платье-бюстье с цветочным принтом. Свой эффектный образ актриса дополнила босоножками на высоких каблуках. Рене не стала отвлекать внимание от своего яркого наряда украшениями и ограничилась лишь крупным кольцом с зеленым камнем.

Наряд позволял со всех сторон рассмотреть подтянутую загорелую фигуру 50-летней актрисы.

Кажется, она проводит дни и ночи в спортзале и тщательно следит за своим весом. Ее упорством можно только восхититься.

1 2 3 ... 9 Рене Зеллвегер славится своими преображениями для ролей в кино

Лицо звезды, увы, не вызывает подобных эмоций. Рене продолжает экспериментировать с последними достижениями пластической хирургии и, похоже, пока не собирается останавливаться.