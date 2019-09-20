17 лет без Сергея Бодрова: что случилось в тот злополучный день и кто вспомнил актера в годовщину его смерти

Вот уже 17 лет мы живем без удивительного человека, легендарного актера, харизматичного мужчины и талантливого режиссера Сергея Бодрова. Что же случилось в тот день, когда его жизнь трагически оборвалась?

20 сентября 2002 года — черная дата для поклонников отечественного кинематографа. Именно этот день считается днем смерти замечательного актера и голоса поколения — Сергея Бодрова.

Той осенью Бодров-младший приступил к съемкам фильма «Связной» — вся группа отправилась во Владикавказ, а уже оттуда выехала в направлении Кармадонского ущелья.

Случились проблемы с транспортом, съемки пришлось отложить на четыре часа. Возможно, все бы обошлось...

Примерно в 8 вечера сошел ледник Колка. Это привело к возникновению огромного селевого потока — всего за каких-то 20 минут Кармадонское ущелье, где находился Сергей Бодров со съемочной группой, накрыло камнями, льдом и грязью.

«Впоследствии выяснилось, что к тому моменту уже были съемки со спутников, по которым было понятно, что это произойдет. Но запросили эти данные уже после случившегося. Если бы это увидели раньше, то могли бы предупредить об опасности и эвакуировать местных жителей», — рассказывала мать одного из погибших Лариса Кесаонова.

В Северной Осетии из-за схода ледника погибли 19 человек (именно столько тел было найдено спасателями), еще 106 до сих пор числятся пропавшими без вести — в том числе и 42 человека из команды Бодрова. Ему было всего тридцать лет.

7 мая 2003 года было официально объявлено о прекращении поисков...

Память Сергея Бодрова в этом году снова почтили его поклонники: они выкладывают в соцсети фотографии актера и режиссера и подписывают их знаменитыми цитатами Бодрова-младшего («В чем сила, брат?», «Мужественные поступки совершать труднее, чем постыдные, но зато они делают тебя сильнее» и другие).



О погибшем режиссере вспомнили и его коллеги по цеху — Андрей Мерзликин, например, опубликовал очень трогательный пост.

«В числе пропавших без вести были и мои друзья, с которыми только закончили съемки фильма ''Бумер''. Оператор фильма Даня Гуревич, директор Тимофей Носик, гример Ольга Жукова, парни из осветительного цеха и… легенда всего нашего поколения Сергей Бодров. Как я мечтал встретится с ним. Пожать ему руку. Сказать важные слова и о многом спросить. Колоссальной скромности человек и удивительного по своей глубине мировоззрения, образования, кругозора. Это абсолютно не ''киношный'' человек. Ни капельки налета той ''пыли'', что оседает на каждом из нас, кто работает в кино... Как не хватает мне сейчас ТАКОГО человека. Как ребенок расплакался в тот трагичный день».

Андрей Мерзликин, Любовь Толкалина, Егор Бероев

Также Сергея вспомнил Егор Бероев, но он оставил более лаконичную подпись: «17 лет назад. Кармадонское ущелье. Киногруппа Сергея Бодрова. Вечная память погибшим!».



Актриса Любовь Толкалина тоже не стала писать много, а ограничилась лишь несколькими предложениями: «20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Более сотни человек до сих пор считаются без вести пропавшими, хотя в их трагической участи почти никто не сомневается. Среди них — Сергей Сергеевич Бодров. Достоверных сведений о том, что его тело найдено, нет».

1 2 3 ... 8 Сергея Бодрова не стало 17 лет назад

Бодров, как отмечают все его друзья, был человеком с большой буквы. Человеком широкой души. Любимая женщина Сергея Светлана Михайлова до сих пор не может оправиться после его смерти. Два года назад она рассказала, что ужасно скучает по мужу и не хочет связывать свою жизнь с кем-то другим.

«Знаете, я теперь понимаю: мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Мне от этого очень тяжело. Тяжело, что у меня нет этих ежедневных часов на кухне с ним, когда мы могли до утра говорить, говорить, говорить. Могли молчать точно так же. Ехать в машине и молчать. Или дома находиться и молчать», — поделилась она.