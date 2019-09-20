17 лет без Сергея Бодрова: что случилось в тот злополучный день и кто вспомнил актера в годовщину его смерти

20 сентября 2002 года — черная дата для поклонников отечественного кинематографа. Именно этот день считается днем смерти замечательного актера и голоса поколения — Сергея Бодрова.
Той осенью Бодров-младший приступил к съемкам фильма «Связной» — вся группа отправилась во Владикавказ, а уже оттуда выехала в направлении Кармадонского ущелья.
Случились проблемы с транспортом, съемки пришлось отложить на четыре часа. Возможно, все бы обошлось...
Примерно в 8 вечера сошел ледник Колка. Это привело к возникновению огромного селевого потока — всего за каких-то 20 минут Кармадонское ущелье, где находился Сергей Бодров со съемочной группой, накрыло камнями, льдом и грязью.
В Северной Осетии из-за схода ледника погибли 19 человек (именно столько тел было найдено спасателями), еще 106 до сих пор числятся пропавшими без вести — в том числе и 42 человека из команды Бодрова. Ему было всего тридцать лет.
Память Сергея Бодрова в этом году снова почтили его поклонники: они выкладывают в соцсети фотографии актера и режиссера и подписывают их знаменитыми цитатами Бодрова-младшего («В чем сила, брат?», «Мужественные поступки совершать труднее, чем постыдные, но зато они делают тебя сильнее» и другие).
О погибшем режиссере вспомнили и его коллеги по цеху — Андрей Мерзликин, например, опубликовал очень трогательный пост.
«В числе пропавших без вести были и мои друзья, с которыми только закончили съемки фильма ''Бумер''. Оператор фильма Даня Гуревич, директор Тимофей Носик, гример Ольга Жукова, парни из осветительного цеха и… легенда всего нашего поколения Сергей Бодров. Как я мечтал встретится с ним. Пожать ему руку. Сказать важные слова и о многом спросить. Колоссальной скромности человек и удивительного по своей глубине мировоззрения, образования, кругозора. Это абсолютно не ''киношный'' человек. Ни капельки налета той ''пыли'', что оседает на каждом из нас, кто работает в кино... Как не хватает мне сейчас ТАКОГО человека. Как ребенок расплакался в тот трагичный день».
Также Сергея вспомнил Егор Бероев, но он оставил более лаконичную подпись: «17 лет назад. Кармадонское ущелье. Киногруппа Сергея Бодрова. Вечная память погибшим!».
Актриса Любовь Толкалина тоже не стала писать много, а ограничилась лишь несколькими предложениями: «20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Более сотни человек до сих пор считаются без вести пропавшими, хотя в их трагической участи почти никто не сомневается. Среди них — Сергей Сергеевич Бодров. Достоверных сведений о том, что его тело найдено, нет».
Бодров, как отмечают все его друзья, был человеком с большой буквы. Человеком широкой души. Любимая женщина Сергея Светлана Михайлова до сих пор не может оправиться после его смерти. Два года назад она рассказала, что ужасно скучает по мужу и не хочет связывать свою жизнь с кем-то другим.
«Знаете, я теперь понимаю: мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Мне от этого очень тяжело. Тяжело, что у меня нет этих ежедневных часов на кухне с ним, когда мы могли до утра говорить, говорить, говорить. Могли молчать точно так же. Ехать в машине и молчать. Или дома находиться и молчать», — поделилась она.