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Меган Фокс пожаловалась, что ее сына травят в школе за его любовь к девичьим платьям и розовому цвету

Многие звездные родители в Голливуде приветствуют желание своих детей самовыражаться. Меган Фокс, например, ровно относится к пышным платьям и ярким волосам 6-летнего сына. Вот только ровесники совсем не в восторге от экстравагантного стиля мальчика.
Меган Фокс, Брайан Остин Грин, Ноа, Бодхи, Джорни

19 сентября мать троих детей Меган Фокс побывала на съемках американского шоу The Talk. Там 33-летняя звезда «Трансформеров» рассказала о своем старшем сыне Ноа, который не на шутку увлекся платьями и юбками. Меган спокойно восприняла интерес сына к нарядам диснеевских принцесс и даже позволила ему покрасить волосы в любимый им розовый цвет.

Меган Фокс, Ноа, Бодхи

Так же ровно к увлечению сына отнесся и муж Меган — актер Брайан Остин Грин. В одном из интервью он сказал, что ребенок никому не вредит своими платьями, так что пускай носит на здоровье.

Однако, несмотря на то, что Фокс отдала сына в школу, где царят либеральные нравы, сверстники совсем затравили беднягу Ноа. Когда 6-летний мальчик вернулся домой после занятий, Меган с опаской спросила, как ребята отреагировали на его нарядное платье.

«Все мальчишки смеялись надо мной, когда я зашел в класс. Но мне все равно, я слишком люблю платья», — сообщил малыш.

Фокс не стала экстренно забивать гардероб Ноа рубашками и брюками. Вместо этого она объяснила ему, что нужно сохранять уверенность и не обращать внимание на подколы и издевки.

Меган Фокс, Ноа, Бодхи

Также звезда поделилась наблюдением, что интерес сына к моде вполне серьезен. Мальчик, по мнению его звездной мамы, в будущем может стать дизайнером.

«Он очень талантлив, рисует наброски новых аутфитов. Но вместе с тем ему всего шесть. Когда я примеряла очень красивое желтое платье, он так задрапировал его, что показалось, будто на мне подгузник», — со смехом рассказала актриса.

Добавим, что 6-летний Ноа не одинок в своей страсти к девичьим нарядам. Схожих взглядов придерживаются Сэмми, 10-летний сын Наоми Уоттс, и Джексон, 7-летний отпрыск Шарлиз Терон.

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20 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @meganfox/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, East News
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Меган Фокс

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вот как можно таких людей уважать? Ну хоть попытку сделать то можно помочь своему ребенку. Объяснить, что необязательно носить платья и быть посмешищем для того, чтоб оставаться собой. Неужели впадлу подождать пока человек (ребенок) достигнет осознанного возраста, потом уже, при необходимости, предпринимать какие-то действия.

  • Может дело в том, что эти дети растут в актерских семьях, родители постоянно в разных образах, наверняка они имеют возможность все эти перевоплощения наблюдать, вот и копируют. Просто в силу юного возраста ещё не разделяют игру и обычную социальную жизнь. Не факт, что у них прям эпидемия сексуальной дезориентации.

  • А она чего ожидала? Целиком и полностью все это вина родителей!

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