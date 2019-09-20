Меган Фокс пожаловалась, что ее сына травят в школе за его любовь к девичьим платьям и розовому цвету

19 сентября мать троих детей Меган Фокс побывала на съемках американского шоу The Talk. Там 33-летняя звезда «Трансформеров» рассказала о своем старшем сыне Ноа, который не на шутку увлекся платьями и юбками. Меган спокойно восприняла интерес сына к нарядам диснеевских принцесс и даже позволила ему покрасить волосы в любимый им розовый цвет.
Так же ровно к увлечению сына отнесся и муж Меган — актер Брайан Остин Грин. В одном из интервью он сказал, что ребенок никому не вредит своими платьями, так что пускай носит на здоровье.
Однако, несмотря на то, что Фокс отдала сына в школу, где царят либеральные нравы, сверстники совсем затравили беднягу Ноа. Когда 6-летний мальчик вернулся домой после занятий, Меган с опаской спросила, как ребята отреагировали на его нарядное платье.
Фокс не стала экстренно забивать гардероб Ноа рубашками и брюками. Вместо этого она объяснила ему, что нужно сохранять уверенность и не обращать внимание на подколы и издевки.
Также звезда поделилась наблюдением, что интерес сына к моде вполне серьезен. Мальчик, по мнению его звездной мамы, в будущем может стать дизайнером.
Добавим, что 6-летний Ноа не одинок в своей страсти к девичьим нарядам. Схожих взглядов придерживаются Сэмми, 10-летний сын Наоми Уоттс, и Джексон, 7-летний отпрыск Шарлиз Терон.